A murit Constantin Zamfir, fostul stelist! E doliu în fotbalul românesc

Fotbalul românesc a pierdut unul dintre jucătorii săi emblematici. Constantin Zamfir, fostul atacant al Stelei București din anii 1975–1980, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani, după o perioadă în care problemele de sănătate, inclusiv afecțiunile cardiace, i-au afectat viața de zi cu zi. În ultimele luni, starea sa s-a deteriorat, iar dificultățile de vorbire au devenit tot mai evidente.

Născut pe 15 mai 1951, în comuna Godeasca din județul Giurgiu, Constantin Zamfir a început fotbalul încă din tinerețe, dezvoltându-și abilitățile care îl vor transforma ulterior într-un jucător apreciat pe plan național. Cariera sa a fost marcată de performanțe solide în prima ligă românească, unde a strâns peste 150 de meciuri și a evoluat pentru mai multe echipe importante, printre care Petrolul Ploiești, Metalurgistul Cugir, Chimia Turnu Măgurele și, desigur, Steaua București, club cu care și-a legat numele pentru totdeauna.

Perioada petrecută la Steaua București rămâne cea mai strălucitoare etapă a carierei sale. Aici, Zamfir a cucerit de trei ori titlul de campion al României și a contribuit semnificativ la performanțele echipei în competițiile interne. Mijlocul și atacul echipei beneficiau de abilitatea sa tehnică, de agilitate și de simțul tacticului, calități care îl făceau un jucător greu de ocolit pentru adversari.

„Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calități precum Zamfir”, l-a caracterizat Emeric Ienei.

Pe plan internațional, Constantin Zamfir a jucat în 12 partide pentru echipa națională, reușind să marcheze un gol și să aducă contribuții notabile în momentele importante. Aceasta i-a oferit oportunitatea de a reprezenta România în fața unor adversari de renume, demonstrând consistență și pasiune pentru fotbal.

De-a lungul carierei, Zamfir a fost recunoscut nu doar pentru talentul său pe teren, ci și pentru dedicarea și profesionalismul de care a dat dovadă în fiecare echipă pentru care a jucat. Chiar și după retragerea din activitatea competițională, amintirea evoluțiilor sale a continuat să fie evocată cu respect de colegi, antrenori și suporteri.

