Și-a luat viața la închisoare! Fondatorul platformei de criptomonede Thodex a fost găsit mort, în celulă

Faruk Faith Özer, fondatorul platformei de criptomonede Thodex, și-a luat viața în spatele gratiilor. Bărbatul se afla în penitenciarul de maximă siguranță Tekirdağ din Turcia și a fost găsit fără suflare în celula sa. El fusese condamnat, în septembrie 2023, la 11.190 de ani și 6 luni de închisoare pentru mai multe infracțiuni. Află, în articol, toate detaliile!

Faruk Fatih Özer a fost arestat în Albania, în data de 30 august 2022. Curtea de Apel din Durrës a decis să îl extrădeze, fiind adus în Turcia la 20 aprilie 2023. Pe 7 septembrie 2023, a primit sentința definitvă sentința definitvă din partea Tribunalului Penal Major nr. 9 din Anatolia. A fost condamnat la 11.190 de ani și 6 luni de închisoare. Acum, la doi ani distanță, fondatorul platformei de criptomonede Thodex a fost găsit fără suflare în propria celulă.

Ce acuzații i s-au adus fondatorului platformei de criptomonede Thodex

Faruk Faith Özer a fost găsit spânzurat cu un cearșaf de ușa băii propriei celule din penitenciarul de maximă siguranță Tekirdağ, Turcia, potrivit TRT Haber. Parchetul General din oraș a deschis o anchetă, iar trupul neînsuflețit al bărbatului a fost trimis la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea autopsiei. Fondatorul platformei de criptomonede Thodex trebuia să petreacă tot restul vieții în spatele gratiilor. El fusese condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare.

Procurorii au cerut pentru Faruk Faith Özer și alți 21 de incuplați pedepse cuprinse între 12.164 și 40.562 de ani de închisoare, pentru mai multe infracțiuni: constituirea și conducerea unei organizații cu scop infracțional, fraudă comisă prin utilizarea sistemelor informatice, bancare sau a instituțiilor de credit și spălarea valorilor patrimoniale provenite din infracțiuni și fraudă comisă de administratori de companii sau cooperative.

Parchetul General din Anatolia a precizat în rechizitoriu că Faruk Fatih Özer a înființat compania Thodex cu un capital de 400.000 de lire. Potrivit autorităților, platforma a indus în eroare mai multe persoane, care au reclamat problemele, prin acțiuni frauduloase legate de operațiunile sale.

Citește și: Cristian Botgros a decis să spună adevărul! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei

Ce s-a întâmplat cu 3 săptămâni înainte ca locuința bărbatului din Dej să explodeze. Anchetatorii au aflat un detaliu extrem de important