Două fetițe au rămas orfane în doar câteva luni. Tatăl lor s-a stins în cursă, iar mama...

De: Irina Rasoveanu 03/11/2025 | 14:38
Două fetițe au rămas orfane/ Sursa foto: Carmen Iovescu

Tragedie fără margini pentru o familie din Bacău! Două surori de 15 și 19 ani trec printr-o adevărată dramă. Fetele și-au pierdut în doar câteva luni ambii părinți. Tatăl a murit în urmă cu doar câteva zile. Lucra ca șofer pe TIR și se afla în cursă, în Franța, atunci când a suferit un infarct. Apropiații au lansat și un apel umanitar pentru a ajuta tinerele să își înmormânteze creștinește mama și tatăl.

Două surori din Bacău trăiesc un adevărat coșmar. În luna martie a acestui an, mama lor s-a stins din viață, iar tatăl a murit și el la câteva luni distanță. Mircea Luca Calancea a decedat pe 27 octombrie 2025, la 47 de ani. Acesta a suferit un infarct în timp ce se afla în cursă, în Franța. El lucra ca șofer de TIR pentru o firmă din Italia. Fetele o mai au doar pe bunica lor, care este imobilizată la pat.

Actele pentru repatriere nu au fost încă finalizate, iar trupul neînsuflețit al bărbatului se află acum la morgă, în Franța. Firma la care lucra bărbatul se va ocupa de transport. Totuși, costurile de înmormântare sunt mult prea mari pentru cele două fete rămase orfane.

O apropiată a familiei a lansat un apel umanitar în speranța că va reușit să le ajute pe surori. Ea a relatat povestea tulburătoare a fetelor, rugându-i pe oamenii cu suflet bun să le ofere sprijin financiar.

„Cu inima frântă și sufletele copleșite de durere, două fete de 19 și 15 ani își plâng tatăl, Edy, un om muncitor și devotat, plecat dintre noi în această noapte (27 octombrie – n.r.), în timp ce se afla în cursă în Franța, el lucrând ca șofer de TIR în Italia.

Tatăl lor a plecat prea devreme, lăsându-le într-o mare de durere, iar acum doar bunica lor, bolnavă la pat, le rămâne aproape. În urmă cu doar câteva luni, și mama lor a plecat din această lume, iar fetele, deși încă tinere, au preluat responsabilitatea de a avea grijă de bunica lor. În fața acestei tragedii, ele se confruntă acum cu greutăți imense și cu costuri ridicate pe care nu le pot acoperi singure.

Două fete, de doar 19 și 15 ani, au rămas singure pe lume. Mama lor s-a stins, iar acum și tatăl lor a plecat dintre noi, departe de casă. Ele trebuie acum să își aducă tatăl acasă pentru a-l înmormânta creștinește, dar nu au resursele necesare. Au rămas doar cu bunica, imobilizată la pat. Orice ajutor, oricât de mic, înseamnă o rază de speranță pentru aceste suflete care au pierdut tot, dar care nu și-au pierdut credința în oameni”, a povestit Carmen Iovescu, o apropiată a familie, potrivit Rotalianul.ro.

Cele două fete, alături de părinții lor/ Sursa foto: Carmen Iovescu

