Ce a făcut Ovidiu din Argeș înainte să fie găsit mort în casă. Prietenii tânărului de 27 de ani nu au cuvinte: „Nu se poate așa ceva”

De: Irina Vlad 02/11/2025 | 18:28
Ovidiu a murit subit la doar 27 de ani/ sursă foto: social media

Tragedie fără margini într-o familie din Mioveni, județul Argeș. Ovidiu a fost găsit fără viață în apartamentul lui, după ce a petrecut o seară întreagă alături de prietenii săi. Tânărul de 27 de ani este plâns de întreaga comunitate. 

Ovidiu este tânărul de 27 de ani care a fost găsit fără viață în apartamentul lui. Cu o seara înainte, în locuința băiatului avusese loc o petrecere, adunare la care participaseră o parte dintre prietenii lui. Tineri s-au jucat jocuri video până la primele ore ale dimineții.

Sâmbătă, 1 noiembrie, văzând că Ovidiu nu răspunde la telefon, prietenul lui a mers la el acasă, acolo unde a descoperit tragedia. A alertat imediat autoritățile, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, nu s-a mai putut face nimic pentru viața tânărului de 27 de ani.

Trupul neînsuflețit al lui Ovidiu a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Argeș pentru efectuarea necropsiei. Din primele informații, trupul lui Ovidiu nu prezenta urme vizibile de violență, medicii legiști urmând să stabilească cauza exactă a decesului.  Polițiștii de investigații criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, continuă cercetările pentru a clarifica împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Atât familia, cât și apropiații lui Ovidiu spun că nu era cunoscut cu probleme de sănătate și nu își pot explica moartea sa fulgerătoare. Pe rețelele de socializare, tânărul de 27 de ani este plâns de întreaga comunitate din Mioveni. Zeci de mesaje emoționante au fost publicate de către cei care l-au cunoscut.

”Nu se poate așa ceva… Condoleanțe familiei, multă putere, Dumnezeu să-l ierte!”

”Condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Sa.”

”Dumnezeu să vă dea tărie și putere să treceți peste acest mare necaz. Dumnezeu să-l odinească în pace!”

”Sunt fără cuvinte… Mariana, mamă, să-ți dea Dumnezeu multă putere să treci peste acest necaz”, au fost o parte din mesajele de pe o rețea de socializare.

