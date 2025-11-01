Acasă » Știri » Albert NBN a fost atacat cu o furcă de demon în timpul unui concert, de Halloween. Reacția trapperului i-a uimit pe cei prezenți

Albert NBN a fost atacat cu o furcă de demon în timpul unui concert, de Halloween. Reacția trapperului i-a uimit pe cei prezenți

De: Irina Vlad 01/11/2025 | 23:39
Albert NBN a fost atacat cu o furcă de demon în timpul unui concert, de Halloween. Reacția trapperului i-a uimit pe cei prezenți
În timpul unui spectacol, Albert NBN a fost ”atacat” cu o furcă din plastic. În aceste condiții, se poate spune că trapperul a fost ”asaltat” de spiritele rele din noaptea de Halloween. Reacția artistului i-a uimit pe spectatorii de la concert. 

„Necazurile” se țin scai de Albert NBN. În noaptea de Halloween, artistul a avut de-a face cu un incident atipic.  În timpul unui spectacol, o persoană din public a aruncat înspre trapper cu o furcă din plastic, una negru cu roșu, folosită de cei care se costumează în diavol. Jucăria nu a ajuns prea aproape de el, însă modul în care a făcut față incidentului sa a stârnit numeroase reacții pe social media.

Albert NBN a fost atacat cu o ”furcă” în timpul unui concert

După ce a folosit un limbaj pe care nu îl putem reproduce aici, Albert NBN le-a dat ordin celor din public să arunce jucăria și să îl lase să își continue recitalul:

”Aruncați-mi spada lui Satana de pe scenă. Nu stricăm show-ul”, a spus trapperul.

Și așa a fost, Albert NBN și-a văzut în continuare de treabă – ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

sursă foto: TikTok

Imaginile au ajuns în social media, acolo unde utilizatorii au reacționat:

”Omul era în prea multă adrenalină, de aia nu s-a luat de el.”

”În ăsta se aruncă cu obiecte, îl respectă lumea.”

”Eu nu înțeleg de ce fac așa ceva. De ce aruncă?”

”Nu ascult Albert, dar aici se vede că este mult peste Sami G.”

”Ce frumos îl păzește tatăl lui”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

Nu este prima dată când Albert NBN are probleme în timpul spectacolelor sale. În vara acestui an, după show-ul susținut pe scena festivalului UNTOLD, trapperul s-a ales cu o amendă contravențională de 1.000 de lei. Tânărul a folosit un limbaj trivial și expresii ofensatoare în versurile sale, motiv pentru care autoritățile s-au autosesizat și l-au sancționat – vezi AICI.

×