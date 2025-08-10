Acasă » Știri » Albert NBN a comis-o și la Untold! Poliția a luat măsuri

Albert NBN a comis-o și la Untold! Poliția a luat măsuri

De: Mihaela Ioana 10/08/2025 | 16:59
Albert NBN a comis-o și la Untold! Poliția a luat măsuri
Albert NBN a revenit din nou! Sursa foto: Instagram / Albert NBN
Lovitură pentru Albert NBN! Tânărul trapper a comis-o și la Untold! Poliția a luat măsuri imediat! Artistul a fost din nou în vizorul autorităților și a fost sancțioant! Iată despre ce este vorba!

Problemele continuă pentru trapperul Albert NBN! Artistul a fost din nou sancționat de autorități, de această dată după show-ul susținut pe scena festivalului Untold. Tânărul ar fi folosit un limbaj trivial și expresii ofensatoare în versurile sale, fapt care a atras imediat atenția forțelor de ordine.

Jandarmii prezenți la eveniment s-au autosesizat și au aplicat o amendă contravențională în valoare de 1.000 de lei. Reprezentanții instituției au precizat că măsura a fost luată pentru a sancționa comportamentele inadecvate în cadrul manifestărilor publice.

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la comportamentul unui artist care, urcat pe scenă, a folosit un limbaj inadecvat, facem următoarele precizări: Pe timpul desfășurării festivalului Untold X, în urma autosesizării forțelor de ordine, a fost aplicată o sancțiune contravențională unui artist care, în cadrul versurilor interpretate pe scenă, a folosit un limbaj vulgar și expresii jignitoare. Persoana în cauză a fost sancționată contravențional conform Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice (republicată), în baza art. 2, pct. 1, cu amendă în valoare de 1.000 de lei.Menționăm faptul că, de fiecare dată, acolo unde se constată sau sunt primite sesizări privind săvârșirea de fapte antisociale, vor fi luate măsuri conform prevederilor legale”, au transmis reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobilă.

Albert NBN a fost sancționat și la Beach, Please!

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că nu este pentru prima dată când Albert NBN intră în atenția jandarmilor. La festivalul Beach, Please!, artistul a fost amendat de trei ori, fiecare sancțiune fiind de 1.000 de lei. Atunci, limbajul folosit a inclus și remarci insultătoare la adresa României, lucru care a provocat reacții intense în mediul public.

„Pe timpul desfășurării festivalului Beach, Please!, în urma autosesizării forțelor de ordine, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, în valoare de 1.000 lei fiecare, unui artist care, în cadrul versurilor interpretate pe scenă, a folosit un limbaj vulgar și expresii jignitoare, inclusiv la adresa României”, a menționat sublocotenent Mihailov Corina potrivit Fanatik.

