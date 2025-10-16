”Fetele sunt foarte arogante și nici nu arată bine”! Întâmpinat ca un superstar pe aeroport, Albert NBN a uitat cum arată româncele noastre???!!! Trapperul pregătește prima piesă internațională

Albert NBN tocmai ce a revenit acasă, după două săptămâni petrecute în State. Peste Ocean, artistul a lucrat ore bune în studio alături de artiști internaționali mari, precum Swae Lee, Kodak Black, Mike Will Made It. CANCAN.RO a stat de vorbă cu tânărul și a aflat când va lansa prima piesă cu aceștia, cum a ajuns atât de departe, dar și cum i s-au părut fetele de acolo.

Toată lumea este cu ochii pe Albert NBN, după ce acesta s-a pozat în studio cu mari artiști internaționali ca Swae Lee, Kodak Black, Mike Will Made It. După scandalul în care românii l-au pus la zid pe motiv că ar fi jignit România, acum, tânărul este din nou în centrul atenției, iar CANCAN.RO a stat de vorbă cu el și a aflat toate detaliile vizitei de peste Ocean. În aeroport, a fost întâmpinat de către Selly, familia sa, mai mulți influenceri și… o trupă de mariachi! Fix ca un star!

Trapper-ul are planuri mărețe, a pus multe lucruri la punct și promite să își impresioneze fanii care i-au fost alături încă de la început.

Mă simt bine rău! M-am întâlnit cu mulți. Acolo te vezi cu vedete cum ne vedem aici noi între noi. Acolo e lumea, dar aici e casa mea totuși, aici e familia mea, casa mea. Mă gândesc să mă mut acolo, dar aș mai veni și aici. Am ajuns acolo datorită lui Dumnezeu și lui Selly, pentru că, dacă nu ajungeam pe scenă la Beach, please cu Swae Lee, nu mai ajungeam acum în State. Așteptați-vă la orice! Dacă mai stăteam două săptămâni, făceam piesă și cu Lil Wayne. (…) Urmează o lansare sigur și da, va fi și cu videoclip. Atmosfera din studio a fost așa cum e și în România. Același vibe, doar că la alt nivel. Voi cânta în ambele limbi! Trebuie să cânt în engleză, pentru că vreau să bubui în America, dar și în română, fiindcă vreau să înțeleagă și familia mea. O să aflați ceva mâine, poimâine și o să realizați că eu chiar am făcut-o internațional, a spus concurentul din Buzz House, pentru CANCAN.RO. https://www.tiktok.com/@cancan_ro/video/7561826541777243414

”Fetele din România sunt foarte arogante și nici nu arată bine”

În ceea ce privește domnișoarele, vedeta recunoaște că, și la acest capitol, Statele Unite ale Americii ies tot pe plus!

Fetele din România sunt foarte arogante și nici nu arată bine! Cele de acolo arată mai bine și sunt mult mai open-minded. Cu mine nu sunt arogante, dar am mai dat și eu de arogante ca orice om. Acolo m-a impresionat totul. Orice! Este viața mea acea țară. Tare rău de tot. Nu mă văd în altă țară. Acolo se întâmplă totul cum trebuie, a spus trapper-ul. https://www.tiktok.com/@cancan_ro/video/7561836550594645270

Deși mulți au fost cu ochii pe el și i-au urmărit intens activitatea de peste Ocean, cântărețul recunoaște că doar doi artiști l-au felicitat.

M-au felicitat doar Petre Ștefan și Bacovia când am ajuns acolo. Atât. Am simțit invidie din partea altora, logic. Mie de aceea îmi dă Dumnezeu, pentru că eu mă bucur și de succesul altuia! Dacă cineva are ceva, și eu o să am, dar în felul meu! Ce îi doare pe ei rău este că au 40-50 de ani și nu au făcut nimic cu viața lor!, a încheiat Albert NBN.

