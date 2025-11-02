De ce și-a înjunghiat copilul de 13 ani din Ilfov vecinul, în seara de Halloween. S-a aflat motivul faptei odioase

Incident șocant într-un cartier rezidențial din Ilfov. Un copil de numai 13 ani, plecat la colindat de Halloween, și-a înjunghiat de mai multe ori vecinul pentru că nu a vrut să-i dea bomboane. Adolescentul avea asupra lui un cuțit de mari dimensiuni cu care și-a atacat victima. Bărbatul a ajuns la spital și a fost operat de urgență. Care este starea acestuia?

Noaptea de Halloween s-a transformat în una cu adevărat de groază pentru locuitorii unui cartier rezidențial din comuna 1 Decembrie, din județul Ilfov. Supărat că nu a primit bomboane, un copil de 13 ani și-a înjunghiat de mai multe ori vecinul.

De ce și-a înjunghiat copilul de 13 ani din Ilfov vecinul

Copilul de 13 ani plecase la colindat de Halloween cu mai mulți prieteni. Gașca a mers la casa unui vecin, însă acesta nu mai avea dulciuri să le dea. Mai mult, bărbatul i-a bănuit pe copii că deja îi vizitaseră casa și mai primiseră un rând de bomboane.

Ei bine, răspunsul vecinului se pare că l-a enervat teribil pe copilul de 13 ani, care a avut o reacție halucinantă. Acesta a scos un cuțit de mari dimensiuni, înjunghiindu-și vecinul de mai multe ori.

„Ne-au spus că nu mai au bomboane. A ieşit din curte (n.r. vecinul) şi a zis: ‘Băi, dar voi nu aţi mai fost o dată pe aici?’. Şi zice: ‘Ia stai tu un pic’. S-a întors spre el, nu ştiu de unde a venit, avea ditamai cuţitul”, a povestit o martoră.

Bărbatul din 1 Decembrie, înjunghiat din cauza dulciurilor

Deși a fost înjunghiat, bărbatul a reușit să îl imobilizeze pe copil până când au sosit oamenii legii. Ulterior, acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală. Prezenta două plăgi înjunghiate și a fost operat de urgență. Medicii spun că starea lui s-a îmbunătățit.

În ceea ce îl privește pe copilul de 13 ani, acesta a fost reținut de oamenii legii după cele întâmplate. A petrecut noaptea în arest, dar ulterior a fost eliberat. Potrivit legii, un minor până în 14 ani beneficiază de prezumția lipsei de discernământ.

Astfel, cel mai probabil va scăpa de răspundere, însă ar putea fi preluat de asistenții sociali. Părinții băiatului lucrează în străinătate şi el era în grija unui unchi.

