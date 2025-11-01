Halloween pe „natural”. Carmen Negoiță n-a avut costum, dar și-a făcut de cap oricum!

Când toată lumea s-a transformat în vampiri, vrăjitoare sau personaje din filme horror de Halloween, Carmen Negoiță a decis că nu are nevoie de nicio mască. A hotărât că un outfit simplu și farmecul personal sunt suficiente pentru o noapte de neuitat. Zis și făcut! A dat fuga la Loft, împreună cu niște prietene și s-a distrat teribil. CANCAN.RO are imagini tari cu fosta concurentă de la Asia Express, care s-a dezlănțuit, mai ceva ca o puștoaică.

A știut ea ce-a știut! De ce să te chinui cu peruci care alunecă, machiaje încărcate care curg sau ținute pompoase care să te încurce la dans? Așadar, Carmen Negoiță a mers pe varianta „natural”. Cine are nevoie de deghizări, când cel mai bun costum e propria atitudine și un chef de distracție de zile mari.

Știm deja că fosta soție a lui Ionuț Negoiță este maaare amatoare de cluburi. Nu prea ratează nicio ocazie să-și facă de cap până în zorii zilei. Iar în noaptea de Halloween, lucrurile nu au stat diferit în ceea ce o privește.

Carmen Negoiță, Halloween pe „natural” și distracție la maximum

Și ce dacă în jurul ei, majoritatea erau costumați, sau măcar aveau un accesoriu, ceva, care să te ducă cu gândul că e un party de Halloween? Ei nici că i-a păsat. Cu un cocktail în mână și cu zâmbetul la purtător, a dansat și s-a distrat alături de gașca de prietene. Cât despre outfit-ul pe care l-a ales, vă spuneam că simplitatea a fost cuvântul cheie (cam atipic pentru o seară în care toată lumea și-a dat frâu liber imaginației).

A purtat o pereche de jeansi largi, un top alb, vestă neagră și un accesoriu tip cravată. Și cam atât. Poate mergea măcar un makeup mai extravagant, ori o bentiță cu niște urechiușe, cornițe. Orice! Măcar să ne ducă cu gândul la ideea de Halloween. Sau poate asta a fost și ideea. A vrut să se diferențieze față de ceilalți. În orice caz, important este că distracția a fost la cote maxime!

