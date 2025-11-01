Halloween pe „natural”. Carmen Negoiță n-a avut costum, dar și-a făcut de cap oricum!

Când toată lumea s-a transformat în vampiri, vrăjitoare sau personaje din filme horror de Halloween, Carmen Negoiță a decis că nu are nevoie de nicio mască. A hotărât că un outfit simplu și farmecul personal sunt suficiente pentru o noapte de neuitat. Zis și făcut! A dat fuga la Loft, împreună cu niște prietene și s-a distrat teribil. CANCAN.RO are imagini tari cu fosta concurentă de la Asia Express, care s-a dezlănțuit, mai ceva ca o puștoaică.
A știut ea ce-a știut! De ce să te chinui cu peruci care alunecă, machiaje încărcate care curg sau ținute pompoase care să te încurce la dans? Așadar, Carmen Negoiță a mers pe varianta „natural”. Cine are nevoie de deghizări, când cel mai bun costum e propria atitudine și un chef de distracție de zile mari.
Știm deja că fosta soție a lui Ionuț Negoiță este maaare amatoare de cluburi. Nu prea ratează nicio ocazie să-și facă de cap până în zorii zilei. Iar în noaptea de Halloween, lucrurile nu au stat diferit în ceea ce o privește.
Și ce dacă în jurul ei, majoritatea erau costumați, sau măcar aveau un accesoriu, ceva, care să te ducă cu gândul că e un party de Halloween? Ei nici că i-a păsat. Cu un cocktail în mână și cu zâmbetul la purtător, a dansat și s-a distrat alături de gașca de prietene. Cât despre outfit-ul pe care l-a ales, vă spuneam că simplitatea a fost cuvântul cheie (cam atipic pentru o seară în care toată lumea și-a dat frâu liber imaginației).
A purtat o pereche de jeansi largi, un top alb, vestă neagră și un accesoriu tip cravată. Și cam atât. Poate mergea măcar un makeup mai extravagant, ori o bentiță cu niște urechiușe, cornițe. Orice! Măcar să ne ducă cu gândul la ideea de Halloween. Sau poate asta a fost și ideea. A vrut să se diferențieze față de ceilalți. În orice caz, important este că distracția a fost la cote maxime!
