Ți se rupe sufletul! Ultimele clipe de viață ale lui Octavian Stroici. Pompierii au povestit durerile prin care trecea

Pompierii care au intervenit pentru salvarea românului în vârstă de 66 de ani, care și-a pierdut viața după prăbușirea unui turn la Roma, au făcut declarații emoționante despre clipele dramatice în care au încercat să-l salveze. Timp de 11 ore, echipele de salvare au încercat să ajungă la el.

O parte a turnului medieval Torre dei Conti, situat în apropierea Colosseumului, s-a prăbușit pe data de 3 noiembrie, la Roma. Un muncitor român, Octav Stroici, a fost prins sub dărâmături și a fost scos după o amplă operațiune de salvare care s-a întins pe 11 ore. Din nefericire, medicii nu au mai reușit să îl țină în viață.

Pompierii au povestit durerile prin care trecea

Pompierii care au intervenit în salvarea bărbatului au făcut mărturii emoționante. Aceste declarații au impresionat o lume întreagă. Potrivit acestora, chiar și în cele mai grele momente, bărbatul în vârstă de 66 de ani, era cu gândul doar la familia sa.

Pompier: Echipa încerca să-l salveze pe muncitorul de sub dărâmături.

Reporter: Vorbea cu voi?

Pompier: Da, evident, plângea de durere, era foarte mult moloz, era complet scufundat în el. „Voia mereu veşti de la familia sa, în special de la fiica sa, care plecase. Colegii au încercat să-i fie mereu aproape, pentru a se relaxa. E nevoie de căldură umană în astfel de situaţii”, a povestit unul dintre pompieri.

Pe data de 3 noiembrie 2025, turnul medieval Torre dei Conti, cu o înălțime de 29 de metri s-a prăbușit parțial. Au fost două căderi ale unor porțiuni, la distanță de 90 de minute. Octav Stroici lucra în echipa de renovare a clădirii. De la locul incidentului, alți trei muncitori au fost evacuați. Printre aceștia se numără și un alt român, care acum este spitalizat cu răni serioase la cap. Ceilalți doi au fost răniți ușor și au refuzat internarea.

Echipajele au lucrat cu foarte mare atenție din cauza riscului de prăbușire a turnului. Starea bărbatului s-a agravat înainte de a fi spitalizat. Pe tot parcursul operațiunii, el a fost conștient și chiar a vorbit cu salvatorii. Acesta și-a dorit mult să trăiască și a implorat echipajele aflate la fața locului să îl salveze mai repede.

