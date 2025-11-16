Ioan a murit în spital, la scurt timp după internare. Familia acuză dur medicii pentru că i-au greșit diagnosticul

O nouă tragedie în spitalele din România, de data asta în Satu Mare, unde un bărbat a murit la câteva zile după ce a fost internat, iar familia lansează acum acuzații dure.

Ioan a mers pe picioarele lui la Spitalul Județean din Satu Mare, pe 7 noiembrie, după miezul nopții. Acesta fusese diagnosticat cu pneumonie, iar familia spune acum că unul dintre medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare a refuzat să-l interneze și i-a prescris o rețetă, pentru tratament acasă.

O nouă tragedie în spitalele din România

Mai mult, se pare că specialistul i-ar fi transmis să meargă acasă pentru că „pe weekend oricum nu i se poate face nimic la spital”, după cum reclamă acum, familia. Bărbatul a fost dus acasă, însă din nou s-a simțit rău, așa că l-au dus la Spitalul Vechi, în cadrul secției de Medicină Internă, unde a primit un alt diagnostic, acela de hernie de disc și i-a fost schimbat tratamentul.

Internat în cele din urmă într-o zi de vineri, bărbatul ar fi fost consultat abia luni, după cum povestește nepoata acestuia: „S-a uitat la el 5 minute și a plecat fără să îi pună măcar stetoscopul”, a declarat nepoata bărbatului.

Bărbatul acuza dureri puternice în piept, dar și la spate, însă în ciuda simptomelor grave, ar fi fost complet ignorat. Pe 11 noiembrie, starea lui Ioan s-a agravat iar familia a plătit RMN-ul în regim de urgență pentru că „spitalul nu face astfel de proceduri la cerere” și că rezultatele ar veni „abia peste două săptămâni”. Și lanțul de erori nu s-a oprit aici.

Tensiunea bărbatului ar fi crescut brusc, așa că s-a impus transferarea lui de la Spitalul Vechi. Numai că și de această dată familia vine cu acuzații dure, mai exact,, că ambulanța ar fi venit foarte târziu. În cele din urmă, a ajuns la secția ATI a Spitalului Județean iar în jurul orei 18:00 a intrat în comă, iar a doua zi, corpul lui n-a mai rezistat și în jurul orei 14:00 i-a fost declarat decesul. Familia cere să se facă dreptate acum, acuzând că bărbatul s-a stins din cauza indiferenței medicilor, pe care îi acuză că l-au diagnosticat greșit.

