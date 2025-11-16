Acasă » Știri » Tatăl Sarei acuză autoritățile de mușamalizarea cazului, ministrul Sănătății i-a răspuns ferm. Ce urmează în ancheta decesului de la stomatolog

Tatăl Sarei acuză autoritățile de mușamalizarea cazului, ministrul Sănătății i-a răspuns ferm. Ce urmează în ancheta decesului de la stomatolog

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a oferit o primă reacție în urma cuzațiilor tatălui Sarei, fetița de doi ani care a murit în cabinetul medicului stomatolog. Părintele susține că se încearcă mușamalizarea cauzelor care au dus la moarte copilei. 

Într-un comunicat public, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a răspuns acuzațiilor de mușamalizare a tatălui Sarei, fetița de doi ani care a murit în urma unei anestezii generale la o clinică de stomatologie din București.

Ministrul Sănătății, răspuns ferm pentru tatăl Sarei

Părintele susține că în timp ce copila era resuscitată de medicii din clinică, mama Sarei ar fi văzut că personalul medical ar fi chemat avocatul și juristul, dar și un specialist care se ocupa cu mentenanța camerelor de supraveghere din clinică. Cel din urmă ar fi umblat la aparatura video apoi s-a făcut nevăzut.

”Spuneau încontinuu: «Să cheme băiatul cu camere, băiatul cu sistemul video». A venit cu o cheie, nu ştiu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente şi instituţiile statului să îşi facă datoria cât mai transparent şi să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot şi de acolo se pot lua cele mai mari probe şi cele mai multe, pentru că s-a dus viaţa unui copil de doi ani, care era sănătos”, a declarat Andrei Visoiu, tatăl Sarei.

În urma celor declarate de tatăl Sarei, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a transmis că – în urma anchetei de la cabinetul stomatologic – toate serverele și spațiile de stocare au fost sigilate de către procurori și că nimeni nu încearcă mușamalizarea cauzelor care au dus la decesul fetei de doi ani.

„Nu se încearcă nicio muşamalizare şi vă asigur că toate datele au fost colectate de către colegii mei. Acesta este motivul pentru care am şi spus cu fermitate public că acea clădire, acel sediu nu are autorizaţie de funcţionare şi nu sunt respectate sau nu au fost respectate condiţiile minimale pentru aplicarea de anestezie generală.

Din câte ştiu eu, toate serverele şi spaţiile de stocare au fost sigilate de către procurori. Inspecţia Sanitară de stat din Ministerul Sănătăţii verifică din punct de vedere administrativ dacă acel spaţiu, dacă acea locaţie, respecta normativul în vigoare şi dacă erau aplicate toate protocoalele corespunzător. Eu verific doar administrativ. Sigur că am elemente din raport. Forma finală a lui va fi gata luni şi atunci vom decide şi care sunt sancţiunile administrative”, a spus ministrul Sănătății.

 

