Moldoveanca Axenia a fost dată dispărută joi, 13 noiembrie. Ce s-a întâmplat cu ea, la fix o zi după

Moldoveanca Axenia a fost dată dispărută joi, 13 noiembrie. Ce s-a întâmplat cu ea, la fix o zi după

De: Andreea Stăncescu 16/11/2025 | 09:14
Moldoveanca Axenia a fost dată dispărută joi, 13 noiembrie. Ce s-a întâmplat cu ea, la fix o zi după
Axenia a fost găsită moartă / Sursa foto: Social media
O tânără mamă originară din Republica Moldova, stabilită de câțiva ani în Italia, a fost găsită fără viață într-o zonă împădurită din apropierea localității Cave, la sud-est de Roma. Femeia, în vârstă de 31 de ani și mamă a doi copii, dispăruse cu o zi înainte, imediat după ce îi lăsase pe cei mici la școală.

Axenia Manoli locuia la Valmontone și își începuse ziua de joi în mod obișnuit. După ce și-a dus copiii la școală, a plecat la volanul mașinii sale, o Toyota Yaris neagră, dar din acel moment orice contact cu familia s-a întrerupt brusc. Îngrijorat, partenerul ei a alertat autoritățile, iar carabinierii au pornit imediat căutările.

Sursa foto: Social media

Trupul Axeniei a fost găsit de anchetatori

Vineri dimineață, anchetatorii au descoperit trupul femeii într-o zonă cu vegetație deasă de pe o stradă lăturalnică. La câteva sute de metri se afla mașina ei, închisă și neatinsă, iar asupra Axeniei erau atât cheile vehiculului, cât și obiectele personale. Nu existau semne care să indice un jaf, iar hainele pe care le purta erau aceleași cu cele în care fusese văzută ultima dată.

Prezența unui bilet găsit în apropierea corpului și absența urmelor clare de violență îi determină pe anchetatori să ia în calcul varianta unui gest disperat. Urmează efectuare unei autopsii unde se va afla motivul morții. În paralel, anchetatorii încearcă să refacă în detaliu traseul femeii după ce a părăsit școala copiilor, pentru a stabili dacă s-a întâlnit cu cineva sau dacă a trecut prin zone monitorizate.

În trecut, Axenia își denunțase fostul partener pentru comportament abuziv, informație ce adaugă o nouă dimensiune cazului și ridică semne de întrebare cu privire la presiunile sau temerile care ar fi putut influența ultimele ei decizii.

În urma Axeniei Manoli rămân doi copii care și-au pierdut mama și durerea unei familii confruntate cu un sfârșit neașteptat și tragic.

×