Anchetă amplă, după uciderea Mihaelei din Teleorman. Procurorul de caz, cercetat disciplinar alături de alți 14 polițiști

Cazul Mihaelei, tânăra în vârstă de 25 de ani și mama a trei copii care a fost ucisă de fostul soț, a stârnit revoltă în toată țara. Până la sfârșitul cumplit, atât femeia, cât și familia acesteia au cerut de nenumărate ori ajutor din partea oamenilor legii. Acum, 14 agenți de poliție și un procuror vor fi cercetați disciplinar. Află mai multe detalii în articol!

Mihaela s-a stins din viață pe data de 8 noiembrie, după ce a fost înjunghiată de 15 ori de bărbatul cu care avea 3 copii. Întreaga scenă macabră s-a petrecut în fața bisericii din localitate, sub privirile mezinului familiei, un băiețel în vârstă de doar 3 ani.

Anchetă amplă, după moartea Mihaelei din Teleorman

Înainte de tragedie, femeia a fost în repetate rânduri la Poliție și obținuse un ordin de protecție împotriva criminalului. Cu toate că individul avea dosar penal pentru violență, el nu se afla în spatele gratiilor.

Rezultatele controlului dispus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele au scos la iveală nereguli grave în activitatea organelor de poliție și în activitatea procurorului, care avea atribuții de coordonare și supraveghere a cercetării penale din dosar.

„Controlul a stabilit deficiențe în activitatea organelor de poliție, care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum și în activitatea procurorului în ceea ce privește atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliție. În raport de deficiențele constatate în activitatea organelor de poliție, procurorul general a dispus sesizarea Ministerul Afacerilor Interne, în vederea luării măsurilor care se impun conform competențelor legale. De asemenea, procurorul general al PÎCCJ a sesizat Inspecția Judiciară în vederea demarării cercetării disciplinare față de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, sub aspectul abaterii disciplinare prev. De art. 271 lit.s) teza a II-a din Legea nr. 303/2022, constând în exercitarea funcției cu gravă neglijență”, a transmis procurorul general al PÎCCJ.

Astfel, 14 agenți de poliție vor fi cercetați disciplinar pentru că nu ar fi investigat episoadele anterioare de violență domestică pentru care Mihaela ceruse ajutor, dar și procurorul care s-a ocupat de caz.

