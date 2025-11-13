Revoltător! Cu cine a vorbit criminalul Mihaelei din Teleorman pe 6 noiembrie: „Este singur, că vrea să își refacă viața”

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei care a șocat localitatea Beciu, din județul Teleorman. Bărbatul acuzat că a ucis-o cu sânge rece pe fosta sa soție, Mihaela, ar fi discutat cu o altă femeie chiar înainte de a comite oribila faptă.

Potrivit acesteia, ei se cunoșteau de puțin timp și plănuiau să se întâlnească în ziua tragediei. Femeia care urma să se întâlnească la începutul lunii noiembrie cu partenerul și călăul Mihaelei a aflat despre el prin intermediul unei cunoștințe, care spunea că e „singur, că vrea să își refacă viața, că își caută o persoană care să fie cuminte și să îl ajute.”

Cu cine a vorbit criminalul Mihaelei din Teleorman

Ea a povestit că legătura dintre ei s-a format pe rețelele de socializare, unde părea un bărbat liniștit, dornic să își refacă viața. Ea nu avea de unde să știe că, în spatele unei aparente normalități, se ascundea un comportament violent.

”L-am cunoscut printr-o cunoștință, în data de 6 noiembrie. Am fost sunată de o cunoștință comună, că este singur, că vrea să își refacă viața, că își caută o persoană care să fie cuminte și să îl ajute. Am vorbit cu presupusul criminal pe telefon și, într-un final, i-am acceptat invitația de a ne întâlni. Nu mi s-a părut nimic nelalocul lui. Cu mine a fost cuminte, nu mi-a dat niciodată de bănuit ce avea în cap. (…) Mi-a spus doar că este despărțit și are trei copii. El a venit și m-a luat pe mine dintr-un anumit punct. (…) Noi am vorbit dimineața, pe 8 noiembrie, și urma să ne vedem în cursul zilei. La mine a intervenit ceva și nu am putut să ne mai vedem”, a declarat femeia, la Acces Direct.

Și familia Mihaelei a avut probleme cu suspectul

Tatăl Mihaelei a povestit, cu durere, că familia a fost terorizată de mult timp de către presupusul criminal. Înainte de moartea fiicei sale, el însuși ar fi fost victima violenței acestuia. Bărbatul s-a ales cu maxilarul și coastele rupte.

”Am sunat la 112, a venit, i-a făcut proces verbal la fostul cuscru, tatăl criminalului, și eu nu am avut bani să mă duc la medicina legală, pentru că îi dădusem fiicei mele să își scoată ea certificat medico-legal”, a declarat tatăl Mihaelei.

