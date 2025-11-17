Acasă » Știri » Violeta s-a stins la 20 de ani! Mesaj disperat al mamei tinerei: ”Aștept să mă iei la tine”

17/11/2025
Violeta s-a stins din viață. Sursă foto: Facebook

Tragedie fără margini în Spania. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Violeta, o tânără de doar 20 de ani, s-a stins din viață după ce s-ar fi aruncat de pe un pod. Aceasta ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ zece metri, căzând pe autostradă.

Violeta avea numai 20 de ani și era originară din comuna Fărcășești, județul Gorj. Tânăra a lăsat în urmă o familie îndurerată, dar și multe întrebări fără răspuns. Aceasta se afla de mai mulți ani împreună cu familia în Spania.

Violeta s-a stins din viață după ce s-ar fi aruncat de pe un pod. Aceasta ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ zece metri, căzând pe autostradă. Echipajele de salvare au ajuns rapid la fața locului, însă rănile suferite au fost mult prea grave, iar viața ei nu a mai putut fi salvată. Circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost încă clarificate, autoritățile spaniole continuând cercetările pentru a stabili modul în care s-a produs această tragedie.

Mama tinerei este răpusă de durere. Aceasta a postat un mesaj în mediul online, acolo unde își strigă disperarea.

„Aștept să mă iei la tine, că eu nu pot suporta durerea asta enormă. Azi, prințesa lui mama, ai devenit un înger. Ne-ai lăsat cu inima frântă. Nu știu și nu voi înțelege niciodată de ce n-ai vrut să mai trăiești. Aștept să mă iei la tine, că eu nu pot suporta durerea asta enormă. Vei rămâne mereu în inimile noastre, ne-ai marcat pe viață. Așteptam să mă îngropi tu pe mine, nu să trec prin așa necaz. Erai prea bună… Dumnezeu te-a vrut la El. Floarea vieții mele…Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai zis: „Mami, o să te plimb peste tot, o să te duc în toate vacanțele”. Acum unde ești? Ne-ai distrus inimile… Unde să te caut, prințesa mea? Ți-o fi frig? Ți-o fi foame? Te făceai mică în brațele mele și îmi ziceai: „Ești cea mai bună mamă din lume”. Nu găsesc răspuns, nu știu ce să fac. E o durere ce nu poate fi scrisă în cuvinte”, a mai scris mama tinerei românce pe Facebook.

Tatăl fetei, Nicolae Vlăduțoiu, a făcut și el public un mesaj cutremurător, în care și-a strigat neputința și durerea imensă provocată de moartea fiicei sale:

„Cu durere în suflet anunț decesul prințesei mele, care m-a lăsat cu o durere mare în suflet, de nedescris… floarea vieții mele… Drum lin spre cer. Nu te vom uita niciodată.”

Moartea Violetei a lăsat un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o. Pentru mulți, ea va rămâne întotdeauna un copil bun, frumos, sensibil, „de nota 10”, care a plecat mult prea devreme din această lume.

