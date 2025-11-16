Acasă » Știri » Clipe de groază pentru Marilu Dobrescu! Influencerița a fost la un pas de tragedie în Australia: „Nu am fost om în momentele alea”

De: Alina Drăgan 16/11/2025 | 22:04
Clipe de groază pentru Marilu Dobrescu /Foto: Instagram
Clipe de groază pentru Marilu Dobrescu! În această seară, 16 noiembrie, influencerița a fost la un pas de tragedie. Aceasta a evitat la limită un accident rutier. Un șofer beat, ce conduce pe contrasens, a făcut-o să trăiască momente de groază. Cum s-a întâmplat totul?

De o bună perioadă de timp, Marilu Dobrescu trăiește în Australia. Viața departe de țara natală pare că îi priește. Influencerița și-a găsit un nou iubit, iar cei doi au planuri mari de viitor. Vor să se mute împreună și își caută locuința perfectă. Însă, printre vizionări de case și treburile zilnice, tânăra a ajuns la un pas de tragedie.

Marilu, la un pas de tragedie /Foto: Instagram

Marilu Dobrescu a trecut printr-o sperietură îngrozitoare. Influencerița a fost la doar un pas de tragedie. Aceasta le-a povestit fanilor din mediul online prin ce a trecut și i-a sfătuit pe aceștia să fie cât se poate de atenți atunci când sunt în trafic.

Mai exact, în această seară, Marilu Dobrescu a fost la doar un pas de un accident îngrozitor. Aceasta se afla în mașină cu iubitul ei, mergeau pe autostradă, când un șofer beat le-a tăiat calea. Se pare că acesta conducea pe contrasens și era aproape să îi lovească din plin.

Din fericire, tragedie a fost evitată, iar Marilu Dobrescu și iubitul ei au scăpat nevătămați. Viteza de reacție a contat mult. Influencerița a mărturisit că a trecut prin momente de coșmar și le-a povestit fanilor săi din mediul online ce s-a întâmplat.

„Astă seară pe autostradă, acum nu mult timp, ne-a sărit în fața mașinii o mașină a unui șofer beat PE CONTRASENS, cu viteză.

Deci nu am fost om în momentele alea, putea să se întâmple o nenorocire. Până vă povestesc cum s-a întâmplat și cum am reacționat la volan, vreau să vă reamintesc un singur lucru: oricând în trafic (și nu numai) suntem expuși la pericolul de a suferi o tragedie.

Vă rog mult, aveți întotdeauna grijă la drum și fiți pregătiți să reacționați. O secundă poate să vă schimbe cursul vieții. Și dacă aveți impresia că nu are cum să vi se întâmple, eh ce să vedeți, așa ziceam și eu. Ba are cum, STAY SAFE OUT THERE! Revin cu povestea pe scurt mâine”, a scris Marilu Dobrescu, în mediul online.

Marilu Dobrescu, mesaj subtil pentru Iustin Petrescu: ”Ce bună e viața când nu te mai fură nimeni la bani”

Marilu Dobrescu, schimbare radicală! Planurile din Australia ale influenceriței s-au dat peste cap: „E pe pauză”

