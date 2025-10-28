Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut din mediul online: „Pot să arăt pe hârtie”

După scandalul care a făcut valuri pe internet, Marilu Dobrescu a mărturisit motivul real pentru care a luat o pauză de la mediul online. Influencerița și fostul ei, Iustin Petrescu, au ținut primele pagini cu despărțirea lor și cu acuzațiile pe care și le-au adus după. Află în articol!

După despărțirea care a ținut primele pagini în presă, Marilu a decis să facă schimbări majore în viața ei: s-a retras din online pentru o perioadă ca să își încarce bateriile și a renunțat la România pentru Australia.

Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut

Fanii și-au pus multe semne de întrebare la acel moment și nu au înțeles de ce influencerița care posta zilnic a dispărut complet. Marilu a vorbit acum despre motivul real pentru care a ales să se retragă din online în acea perioadă sensibilă din viața ei.

Din cauza scandalului imens pe care l-a avut cu fostul ei partener, Iustin Petrescu, influencerița a renunțat definitiv la vechea viața. E a s-a mutat în Australia acolo unde a mai oferit o șansă iubirii.

Recent, Marilu le-a mărturisit fanilor ei că a mers la psihiatru pentru a afla dacă suferă de vreo boală. Veștile sunt bune, iar roșcata a spus că poate demonstra că nu are nimic.