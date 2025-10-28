Acasă » Știri » Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut din mediul online: „Pot să arăt pe hârtie”

Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut din mediul online: „Pot să arăt pe hârtie”

De: Denisa Iordache 29/10/2025 | 00:02
Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut din mediul online: Pot să arăt pe hârtie
Marilu Dobrescu. Sursa foto: Instagram / Marilu Dobrescu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

După scandalul care a făcut valuri pe internet, Marilu Dobrescu a mărturisit motivul real pentru care a luat o pauză de la mediul online. Influencerița și fostul ei, Iustin Petrescu, au ținut primele pagini cu despărțirea lor și cu acuzațiile pe care și le-au adus după. Află în articol!

După despărțirea care a ținut primele pagini în presă, Marilu a decis să facă schimbări majore în viața ei: s-a retras din online pentru o perioadă ca să își încarce bateriile și a renunțat la România pentru Australia.

Motivul REAL pentru care Marilu Dobrescu a dispărut

Fanii și-au pus multe semne de întrebare la acel moment și nu au înțeles de ce influencerița care posta zilnic a dispărut complet. Marilu a vorbit acum despre motivul real pentru care a ales să se retragă din online în acea perioadă sensibilă din viața ei.

Din cauza scandalului imens pe care l-a avut cu fostul ei partener, Iustin Petrescu, influencerița a renunțat definitiv la vechea viața. E a s-a mutat în Australia acolo unde a mai oferit o șansă iubirii.

În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația de lux în care se plătește pe măsură
În ce țară poate câștiga un român 30.000 de euro într-un an. Destinația...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Recent, Marilu le-a mărturisit fanilor ei că a mers la psihiatru pentru a afla dacă suferă de vreo boală. Veștile sunt bune, iar roșcata a spus că poate demonstra că nu are nimic.

”Am vrut să îmi diagnostichez adhd-ul, încă sunt în proces, o să vă țin la curent. M-am căutat de toate la cap și credeți-mă că nu. M-am dus la psihiatru, la psiholog, am vrut să știu. Nu are fata voastră nimic. Pot să arăt pe hârtie”, a spus Marilu Dobrescu pe Youtube.

Mesaj subtil pentru Iustin?

Într-un mesaj recent postat, Marilu a mărturisit că se bucură de noua ei viață și a atins un subiect sensibil: trecutul și persoanele false din el. A menționat cum a ”fost furată de bani” și trădată de oameni care au făcut cândva parte din viața ei. Să fie vorba de Iustin, cel despre care chiar ea spunea că a profitat de ea și a intrat în relație doar cu o bicicletă? (VEZI AICI MESAJUL).

CITEȘTE ȘI:

Marilu Dobrescu, schimbare radicală! Planurile din Australia ale influenceriței s-au dat peste cap: „E pe pauză”

Marilu Dobrescu și-a luat bolid de lux în Australia! Vedeta a vizitat și o casă alături de iubit: „Atunci când aplic pentru cetățenie…”

Tags:
Iți recomandăm
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Vedeta face acuzații grave: ”Am probe!”
Știri
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Vedeta…
Cum s-a îmbrăcat Bianca Drăgușanu la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican. Invitații și-au dat coate!
Știri
Cum s-a îmbrăcat Bianca Drăgușanu la nunta lui Armin Nicoară cu Claudia Puican. Invitații și-au dat coate!
Prefectul Capitalei anunță revenirea etapizată a locatarilor în blocurile din Rahova
Mediafax
Prefectul Capitalei anunță revenirea etapizată a locatarilor în blocurile din Rahova
Cel mai VÂRSTNIC pompier va intra în Cartea Recordurilor, la vârsta de 103 ani, după o carieră de aproape 9 decenii
Gandul.ro
Cel mai VÂRSTNIC pompier va intra în Cartea Recordurilor, la vârsta de 103...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Adevarul
„Ruşii îşi omoară propriii soldaţi”. Cum acționează călăii din armata lui Putin
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam...
Anca Alexandrescu își anunță candidatura la Primăria Capitalei: Nu mă duc să primesc ordine, mă duc să fac ordine
Mediafax
Anca Alexandrescu își anunță candidatura la Primăria Capitalei: Nu mă duc să primesc...
Parteneri
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Digi 24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Cel mai VÂRSTNIC pompier va intra în Cartea Recordurilor, la vârsta de 103 ani, după o carieră de aproape 9 decenii
Gandul.ro
Cel mai VÂRSTNIC pompier va intra în Cartea Recordurilor, la vârsta de 103 ani, după...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tensiune mare la restaurant, mon cher! De la ce s-or fi luat milionara Marisa Paloma și soțu’?
Tensiune mare la restaurant, mon cher! De la ce s-or fi luat milionara Marisa Paloma și soțu’?
S-au căsătorit dar cavalerismul a rămas la altar?? Edi se poartă ca bodyguardul Alinei Eremia, dar ...
S-au căsătorit dar cavalerismul a rămas la altar?? Edi se poartă ca bodyguardul Alinei Eremia, dar l-a speriat o portieră
Irina Fodor face dezvăluiri despre ”dependența” care îi strică liniștea casei: ”Unde ceri ...
Irina Fodor face dezvăluiri despre ”dependența” care îi strică liniștea casei: ”Unde ceri ajutor dacă este o problemă mai gravă?”
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek ...
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: „Am cumpărat case, terenuri și…”
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Vedeta ...
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Vedeta face acuzații grave: ”Am probe!”
Celebrul actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal la doar 28 de ani. Fanii sunt devastați!
Celebrul actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal la doar 28 de ani. Fanii sunt devastați!
Vezi toate știrile
×