Marilu Dobrescu, mesaj subtil pentru Iustin Petrescu: ”Ce bună e viața când nu te mai fură nimeni la bani”

Relația a luat sfârșit de mult, dar înțepăturile continuă! Marilu Dobrescu a revenit de o vreme bună în mediul online și face ceea ce știe cel mai bine: își ține fanii la curent cu viața ei. Cu toate astea, influencerița nu a putut să nu mai atingă și subiecte legate de trecut. Într-o postare recentă, ea a țintit direct la Iustin Petrescu, fostul cu care a terminat-o cu mare scandal. Află în articol!

După despărțirea care a ținut primele pagini în presă, Marilu a decis să facă schimbări majore în viața ei: s-a retras din online pentru o perioadă ca să își încarce bateriile și a renunțat la România pentru Australia, acolo unde a început o facultate la care a renunțat, dar s-a și îndrăgostit.

Marilu, mesaj pentru Iustin?

Imediat după scandalul în care a fost implicată alături de Iustin Petrescu, Marilu a mai oferit o șansă iubirii și a decis să părăsească meleagurile natale pentru noul partener. Roșcata se iubește cu un bărbat australian, Tom, și deși preferă să fie mult mai discretă în ceea ce privește relația ei actuală, fanii au avut șansa să îl vadă în câteva dintre postările ei.

În mesajul postat recent de ea, Marilu a mărturisit că se bucură de noua ei viață și a atins un subiect sensibil: trecutul și persoanele false din el. A menționat cum a ”fost furată de bani” și trădată de oameni care au făcut cândva parte din viața ei. Să fie vorba de Iustin, cel despre care chiar ea spunea că a profitat de ea și a intrat în relație doar cu o bicicletă?

„Ce bună e viața când nu te mai fură nimeni la bani, nu mai ai niciun „prieten” care să te mănânce de c*r pe la spate, nimeni care să fie în viața ta doar pe interes și nimeni care doar să ceară fără să dea nimic înapoi”, a scris Marilu Dobrescu pe TikTok.

