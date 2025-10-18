Marilu Dobrescu, schimbare radicală! Planurile din Australia ale influenceriței s-au dat peste cap: „E pe pauză”

De o bună perioadă, Mariul Dobrescu a schimbat viața din România, cu cea din Australia. Influencerița și-a dorit un nou început și l-a găsit departe de casă. A mers în Australia cu planul făcut, însă se pare că totul s-a dat peste cap. Marilu și-a schimbat planurile și este acum axată pe alte lucruri. Recent, și-a anunțat fanii din mediul online și a dat toate detaliile.

În ultimii doi ani, viața lui Marilu Dobrescu s-a schimbat la 180 de grade. După despărțirea cu scandal de Iustin Petrescu, influencerița și-a făcut bagajul, a plecat din România și s-a mutat definitiv în Australia. Schimbarea a fost dificilă, însă s-a adaptat rapid și la fel de repede s-a aruncat în brațele noului iubit. Cei doi s-au mutat deja împreună și au planuri mari de viitor.

Marilu Dobrescu, schimbare radicală de planuri

Așa cum și-a anunțat fanii încă de la început, Marilu a plecat în Australia pentru a-și continua studiile. Aceasta se înscrise la o facultate și era entuziasmată de tot. Însă, între timp, se pare că planurile acesteia s-au schimbat radical. De vină să fie oare noul iubit care o cam ține ocupată?

Cert este că Marilul a uitat de studii și le-a pus pe pauză. Recent, fanii au fost curioși să afle cum merge partea academică. Un internaut a întrebat-o pe influenceriță când o să înceapă masterul despre care vorbea și ce cursuri are. Însă, roșcata a venit cu un răspuns surprinzător.

Marilu le-a spus tuturor că pentru moment a renunțat la master și că o să îl reia atunci când o să simtă că este momentul potrivit. Aceasta a admis că în ultimele luni i s-au schimbat prioritățile, așa că a pus studiile pe pauză.

„Multe întrebări legate de master. Momentan e pe pauză și o să continui masterul când și dacă o să simt. În ultimele luni, s-au schimbat prioritățile. Nu vreau să îl fac doar ca să fie”, a fost răspunsul lui Marilu Dobrescu.

Mariul Dobrescu, o viață nouă

Marilu pare că se află într-o perioadă a schimbărilor, iar noul iubit pare că joacă un rol important. Pe lângă faptul că a renunțat la studii, influencerița și-a cumpărat și o mașină nouă, și-a făcut un percing și s-a mutat alături de partenerul ei. Mai mult, cei doi au planuri mari de viitor și vor să își cumpere o casă împreună.

„Mi-am cumpărat prima mea mașină în Australia și hai cu mine să o ridic. În acest weekend, mi-am făcut și primul piercing și dacă cineva m-ar întreba dacă trec printr-o criză existențială, e bine, nu i-aș spune că se numește rebranding. N-am apucat încă să postez vlogul cu mutatul, dar ne-am mutat, m-am mutat din Sydney. Mai exact, la o oră și ceva, m-am mutat alături de iubitul meu”, a mai spus Marilu, în mediul online.

