Decizia de ultimă oră a CNA, după reclamația lui Iustin Petrescu împotriva lui Marilu Dobrescu

De: Irina Rasoveanu 01/10/2025 | 18:46
Iustin Petrescu a făcut o reclamație la Consiliul Naţional al Audiovizualului în ceea ce privește videoclipul în care Marilu Dobrescu povestește cum a fost agresată. Forul a analizat cu atenție pasaje din vlogul postat de celebra influenceriță și a ajuns la o concluzie! Află, în articol, ce a scris fostul iubit al roșcatei în reclamație, dar și ce a decis CNA!

La finalul lunii mai, Marilu Dobrescu a publicat un vlog, intitulat „Totul despre abuzatorul meu”, în care i-a adus acuzații dure fostului iubit. Influencerița a susținut că acesta a abuzat-o psihic și fizic pe parcursul relației. Mai mult decât atât, roșcata a povestit cu lux de amănunte o scenă în care ar fi fost bătută.

Ce a decis CNA, după reclamația lui Iustin Petrescu împotriva lui Marilu Dobrescu

Iustin Petrescu a susținut că filmulețul postat de Marilu Dobrescu i-a afectat grav imaginea. Mai mult decât atât, în urma acuzațiilor făcute de fosta iubita, ar fi primit amenințări cu moartea. Așadar, tânărul a decis să depună o reclamație la CNA.

Plângerea a fost trimisă în data de 31 mai, însă a fost analizată abia în ședința din 30 septembrie. Membrii forului nu s-au lăsat impresionați de Iustin Petrescu. Aceștia au transmis că nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei audiovizuale, potrivit Pagina de Media.

„În video a folosit numele meu şi mi-a adus un prejudiciu de imagine şi cyberbullying, dând informaţii false la adresa mea, făcând afirmaţii false sub pretextul unei opere de ficţiune. Acest video a rezultat în numeroase ameninţări cu moartea şi afectarea vieţii profesionale”, se arată în reclamația lui Iustin Petrescu.

Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu, pe vremea când formau un cuplu/ Sursa foto: Instagram

De asemenea, Iustin Petrescu a susținut că filmulețul postat de Marilu Dobrescu a afectat și imaginea iubitei sale, Hara. La finalul plângerii, tânărul a precizat că el și partenera lui se tem pentru viața lor.

„A fost afectată şi imaginea partenerei mele, Hara Mihăilescu, în vlog se face referire la persoana ei fără nume, folosind o narativă falsă, iar lumea a făcut legătura ei cu mine. (…) Siguranţa noastră este pusă în pericol de numeroasele ameninţări cu moartea. Primim interdicţii din locuri şi am branduri care nu mai vor să colaboreze cu mine, nu îmi pot face munca şi nici ea. Vă rog opriţi aceasta farsă! Ne este frică pentru viaţa noastră”, a mai spus fostul iubit al lui Marilu Dobrescu.

