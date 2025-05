Marilu Dobrescu, dezvăluiri terifiante: ”M-a tras în pat, Doamne… Îmi dădea pumni…” Filmările uluitoare din telefonul fostului

Marilu Dobrescu a publicat în urmă cu doar câteva ore un videoclip halucinant pe canalul său de YouTube în care a povestit ororile prin care a trecut în fosta sa relaţie. Din motive legale, influenceriţa nu a putut să spună cu subiect şi predicat cine este persoana care a făcut-o să trăiască toate acele momente negre, însă oamenii au înţeles foarte bine despre cine este vorba. Printre multe dezvăluiri, roşcata a vorbit despre un episod care o macină şi în prezent, mai exact, seara în care a fost agresată.

Imaginea frumoasă pe care Marilu Dobrescu a construit-o despre fosta ei relaţie de-a lungul timpului a fost zdrobită pentru totdeauna, după ce în urma cu doar câteva ore a publicat, aşa cum ea chiar ea a declarat, cel mai sincer şi curajos video pe care l-a făcut vreodată. Creatoarea de conţinut a decis că este momentul să spună lucrurilor pe nume şi să arate comunitaţii sale „adevărata” faţă a omului pe care „l-a ridicat pe un piedestal” ani de zile.

„Pot să recunosc după atâta timp. Am fost bătută de el! Mama o să se uite la ce postez acum şi o să i se rupă inima. El are înregistrări cu mine când faceam ca toţi dracii, filmate ca reacţie după ce el mă termina psihic, iar la un moment dat l-am întrebat „De ce ai aceste videouri cu mine în telefon? Crezi că poţi să le ştergi că ma fac să mă simt inconfortabil”. El mă filma în felurile acelea ca în cazul în care noi ne-am despărţi şi eventual aş spune cum s-au întâmplat lucrurile, el să le dea drumul. Ca el să iasă curat”, a început Marilu seria dezvăluirilor.

Marilu Dobrescu, despre seara în care a fost bătută

Cu ochii în lacrimi, influenceriţa a explicat ce s-a întâmplat în seara în care a fost bătută. Roşcata povesteşte că totul a plecat de la o discuţie pe care a avut-o cu fostul partener, un dialog mai aprins, iar până la agresiune nu a mai fost decât un pas.

CITEŞTE ŞI: Iustin Petrescu și Marilu Dobrescu, Johnny Depp și Amber Heard… varianta românească. Cei doi foști iubiți scot la iveală agresiuni ireale din relația lor

După o jumătate de oră în care spune că a fost bătută, Marilu a reuşit să scape şi să o sune pe o prietenă care a venit şi a luat-o din apartamentul în care locuia cu fostul iubit.

„Și acum vreau să vă zic de un episod care… Doamne, este un episod peste care eu efectiv am trecut. Pentru că am fost programată de el să trec. Și episodul ăsta pe mine m-a urmărit ani de zile până la finalul relației. Eu în relația cu el, din acest episod violent în care el m-a bătut… Pentru că m-a bătut. Și eu vreau să recunosc că acum după atâta timp că am fost bătută de el.

Și din momentul în care m-a bătut… Eu n-am mai fost acelaşi om din momentul în care m-a bătut. Pentru că eu știam mereu în gândul meu undeva, undeva creierul meu, îmi zicea „Marilu, te-a bătut, nu-i ok, nu-i ok”. Tot comportamentul meu mai departe din relație… A fost uneori ciudat față de el, în care nu mai puteam să-l respect, nu mai puteam să mă uit în ochii lui, nu mai puteam să… și uneori reacționam ciudat, pentru că știam ce mi-a făcut în seara aia.

Niciodată până în momentul ăla, aveam una de relație, niciodată până în momentul ăla nu fusese violent cu mine. Nu m-aș fi gândit odată, odată, oameni buni. Nu m-aș fi gândit că ar putea să ridice mâna la mine, voi înțelegeți? Nu m-aș fi gândit vreodată că ar putea să ridice mâna, pentru că-l vedeam așa cum îl vedeți și voi. Acest om, fără de păcat, perfect, iubitor, care el a fost o victimă. Vai, cât a suferit de la proasta aia, care după ce s-a despărțit de el a umblat cu nu știu câți bărbați și… vai, ce a suferit el… și așa mai departe. El care, efectiv, și-a cunoscut iubita la noi în casă. Doamne, deci nu pot să cred, efectiv. Dar nu mai pot să le țin. Dar hai să ajungem acolo.

Vreau să vă dau un trigger warning, nu știu cum se numește, așa, deci m-am mințit că a fost vina mea, că și eu înapoi am încercat să mă apăr, că eu l-am provocat pentru că aveam o discuție care lui nu i-a plăcut, că eu n-am zis ceva bine și că eu am meritat-o să mi-o iau, da? Adică am repetat comportamentul mamei mele de la un moment dat din relația ei cu data. Ok. Și… în acea seară, eram în bucătărie, țin minte foarte bine, eram în bucătărie, aveam o discuție într-adevăr mai acidă, nu știu, nu mai știu exact, și la un moment dat, închideam un dulap de la bucătărie, vă jur pe tot ce am mai scump, în niciodată, noi nu avusesem niciun moment, eu n-am ridicat mâna prima la el, băi, nu știu cum, deci nu am făcut… bă, nimic, eu pur și simplu închideam o ușă de la dulap și răspundeam mai nervoasă la ce zicea.

Și vreau să vă zic că în momentul ăla am văzut că i s-au făcut, bă, de jur, îmi amintesc cum i s-au făcut ochii negri, zici că avea ochi de drac, m-a luat de păr, m-a pus pe jos, în bucătărie și… m-a tras efectiv de păr până în dormitor, care dormitorul nostru era în partea cealaltă a casei. Și în momentele alea aveam în cap numai „Doamne. Stai puțin, ce face omul ăsta? Cine e? Toți prietenii noștri știu cât de minunat e. Toată lumea de pe internet îl aud peste tot. E minunat. Ce se întâmplă? Cum adică? Omul ăsta a pus mâna pe mine și mă agresează, în momentul ăsta efectiv mă bate?”. Deci m-a tras de picior așa până în dormitor.

Avea un prieten care trebuia să-i vină la noi atunci. Da, avea un prieten care trebuia să ajungă cât de curând. Și vreau să vă zic că m-a pus în pat, m-a tras în pat. Doamne, deci eu cred că mă sufoc. M-a pus în pat și-a pus efectiv genunchiul pe pieptul meu și a încercat să mă sufoce. În timpul ăsta îmi dădea pumni. Nu doar că îmi dădea pumni, efectiv încerca să mă pună… Deci vă jur, eu nu pot să mai îmi amintesc exact, pentru că cred că leșin aici, de față, pe cameră. Doar îmi amintesc că eram în pat, primeam pumni, pumni și încerca să mă sufoce cu piciorul lui pus aici, pe pieptul meu și îmi dădea așa. Și eu nu mai puteam să respir.

Încercam să acționez și să-i dau înapoi și să-l iau de pe mine și făceam ca toți dracii normal. El nu zicea nimic, pur și simplu continua cu bătaia și vă jur că după mi s-a rupt filmul și eu nu mai îmi amintesc exact ce s-a întâmplat. Știu doar că pur și simplu nu știam ce să fac, nu știam cum să fug, voiam să fug.

Telefonul era aruncat nu știu pe unde și a fost un moment în care după ce m-a bătut, cred că mai mult de jumătate de oră, nu știu cât m-a bătut, a fost oricum mult, am dat să fug la un moment dat, nu mai știu. A fost un moment în care am putut să fug și mi-am luat telefonul și am sunat-o pe o persoană și o prietenă pe care am iubit-o foarte mult, dar nu mai e în viața mea, nu mai e în viața mea pentru că eu n-am mai putut să ofer în relația noastră de prietenie. Dar dacă se uită la asta să știi că te iubesc și îți mulțumesc enorm că în seara aia te-am sunat și ți-am zis că mă bate și ai venit împreună cu iubitul tău de atunci să mă luați cu mașina”, a dezvăluit influenceriţa.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.