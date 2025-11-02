Marilu Dobrescu și iubitul ei vin în România! Cei doi caută de muncă: „Hai că poate jucăm hora la nunta voastră”

Marilu Dobrescu a venit cu o propunere neașteptată pentru români. Influencerița, care s-a mutat în Australia de câteva luni, a descoperit acolo o nouă pasiune cu care vrea să se remarce și în țara natală, unde îl va aduce și pe iubitul ei, Tom Healy.

Marilu Dobrescu trăiește de câteva luni o nouă viață în Australia, unde s-a mutat alături de iubitul ei. Bărbatul este fotograf cu experiență, cunoscut pentru proiectele sale din zona evenimentelor și a fotografiei de nuntă. De la el a „primit” nu doar iubire, ci și o nouă pasiune, pe care a transformat-o rapid într-o preocupare serioasă cu care vrea să se remarce și în țara natală.

Marilu Dobrescu și iubitul ei vin în România

În ultima perioadă, influencerița l-a însoțit pe iubitul ei la numeroase evenimente, unde nu doar că a observat atmosfera nunților australiene, ci a lucrat efectiv alături de el, descoperind bucuria de a surprinde emoții reale și povești de dragoste autentice. Aceste experiențele repetate au făcut-o să-și dea seama că vrea să ducă mai departe această pasiune și în România.

Marilu Dobrescu își dorește să fotografieze nunțile românești

De aceea, în vara lui 2026, influencerița își propune să vină în țară și să fotografieze nunțile românești, convinsă că atmosfera tradițională, dansurile, emoțiile și energia de acasă merită surprinse în cele mai frumoase cadre. Cei doi vor selecta doar câteva evenimente pe care să le onoreze cu serviciile lor.

Marilu Dobrescu își dorește să se perfecționeze în acest domeniu și vrea să-i arate iubitului ei adevăratele nunți românești, cu „furatul miresei”, mesele abundente și dansurile populare care îi îndeamnă pe nuntași să petreacă până în zori.

„Dacă vă căsătoriți în vara lui 2026 și încă nu aveți fotografi sau videografi, există șansa să ajungem chiar noi la nunta voastră. Am dezvoltat un nou hobby: fotografia de nuntă (de „vină” este iubitul meu, fotograful din Australia, mereu rezervat pe bandă rulantă).

Pentru că vom veni în România în vara anului 2026 – și plănuim un tur al Europei, deci nunta poate fi oriunde – m-am gândit să-i arăt lui Tom cum arată dragostea românească la petrecere:

• tradiționalul „Unde-s banii?” strigat la masă

• socrul mic cu discurs de 45 de minute

• aperitiv, fel principal, sarmale, friptură, tort… și încă un fel „mic, de gustare”

• jurăminte, lacrimi… și inevitabila „răpire din Serai” la miezul nopții

• și momentul suprem: trei ore de horă neîntreruptă

Noi venim cu partea cinematografică: imagini care spun povestea voastră, cadre ca din film, emoții reale demne de pus în ramă.

Voi? Trebuie doar să fiți îndrăgostiți. De restul ne ocupăm noi.

Selectăm doar câteva nunți – încercăm totuși să-l menținem pe Tom în viață după cele trei ore de horă –, dar pentru dragoste românească… merită tot efortul”, a scris Marilu Dobrescu pe rețelele de socializare.

