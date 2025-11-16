Ea este Cristina, tânăra din Galați găsită fără viață într-un apartament. Primele informații ale anchetatorilor

O tragedie cutremurătoare a zguduit liniștea dintr-un un cartier din Galați, după ce o adolescentă de 17 ani a fost găsită fără viață într-un apartament. Tragedia a avut loc duminică dimineață, 16 noiembrie, în apropierea sediului Inspectoratului Județean de Poliție.

Tânăra de 17 ani a fost găsită strangulată, iar circumstanțele în care a murit ridică numeroase semne de întrebare. Un bărbat din localitatea Barcea a sunat la 112 anunțând că și-a găsit iubita în stare de inconștiență într-un apartament din municipiul Galați.

Cristina a fost găsită fără viață într-un apartament

Echipele de salvare au sosit imediat la fața locului și au găsit adolescenta în stop cardio-respirator. Deși au încercat minute în șir să o readucă la viață, medicii nu au putut să o mai salveze.

„La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, prin intermediul numărului unic de urgență 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunțat că și-a găsit concubina în stare de inconștiență, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galați. Echipajul de poliție deplasat la fața locului a constatat că cele sesizate se confirmă. În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani, din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconștiență”, a transmis IPJ Galați.

Procurorii, împreună cu polițiștii de la Investigații Criminale, au preluat cazul și au deschis dosar de omor pentru a stabili cu exactitate cum s-a ajuns la tragedie. Duminică, în jurul orei 11:00, trupul Cristinei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru necropsie.

„Cercetările în cauză au fost preluate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au precizat oamenii legii.

