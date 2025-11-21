Acasă » Știri » Dublă tragedie în Vrancea! După ce și-a pierdut fiul, mama tânărului a murit răpusă de durere

De: Anca Chihaie 21/11/2025 | 14:33
FOTO: Pixabay

O familie din județul Vrancea se confruntă cu o nouă pierdere cutremurătoare, la doar câteva zile după crima care a șocat întreaga comunitate. Mama tânărului ucis de propriul tată a murit la scurt timp după tragedie, doborâtă, se pare, de suferința cumplită prin care trecea.

Drama a început la începutul lunii noiembrie, când un conflict izbucnit între un bărbat și fiul său a degenerat într-un act de o violență extremă. Cei doi ar fi consumat alcool înainte de altercație, iar discuțiile aprinse au dus rapid la o confruntare fizică. Într-un moment de furie greu de explicat, tatăl ar fi pus mâna pe un cuțit și și-ar fi atacat fiul. Tânărul de 38 de ani nu a mai putut fi salvat, deși echipajele medicale ajunse la locuința lor au încercat timp îndelungat să îl resusciteze.

Moartea sa a lăsat familia în stare de șoc. Mama, profund afectată de pierderea năprasnică a băiatului, ar fi suferit la scurt timp un accident vascular cerebral. A fost transportată de urgență la spital, unde medicii au reușit inițial să o stabilizeze. Deși i s-a recomandat să rămână internată, femeia ar fi insistat să plece acasă, incapabilă, probabil, să gestioneze emoțiile intense și atmosfera apăsătoare din jurul tragediei care abia avusese loc.

Întoarsă la domiciliu, starea ei s-a deteriorat rapid. Un al doilea accident vascular cerebral i-a fost fatal, lăsând în urmă o familie deja sfâșiată de pierderea tânărului. În doar câteva zile, drama s-a dublat, iar cei apropiați au fost nevoiți să se pregătească pentru un al doilea moment de adio.

În același timp, ies la iveală detalii din trecutul familiei care conturează o imagine mai complexă a relațiilor dintre cei implicați. Fiica bărbatului implicat a spus că acesta nu s-ar fi aflat la primul gest violent, iar tensiunile din familie ar fi existat de mai mult timp. În urma crimei, bărbatul a fost arestat preventiv, urmând să răspundă pentru fapta sa în fața autorităților.

