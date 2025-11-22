Acasă » Știri » Crimă în Mioveni! Un taximetrist de 60 de ani a fost înjunghiat mortal. Unde s-a putut ascunde suspectul

Crimă în Mioveni! Un taximetrist de 60 de ani a fost înjunghiat mortal. Unde s-a putut ascunde suspectul

De: Irina Rasoveanu 22/11/2025 | 12:58
Crimă în Mioveni! Un taximetrist de 60 de ani a fost înjunghiat mortal. Unde s-a putut ascunde suspectul
Un taximetrist din Mioveni a fost înjunghiat mortal/ Sursa foto: Pixabay

Tragedie fără margini în Mioveni! Un taximetrist în vârstă de 60 de ani și-a pierdut viața, după ce a fost înjunghiat mortal de un client. Echipele medicale ajunse la fața locului l-au găsit în stare de inconștiență și nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Între timp, oamenii legii au prins și un suspect. Acesta era murdar de sânge și purta geaca victimei.

Vineri seara, 21 noiembrie 2025, un taximetrist de 60 de ani din Albota a fost înjunghiat mortal. Autoritățile au fost alertate prin intermediul unui apel la 112, în jurul orei 21:45. Polițiștii și echipajele medicale au ajuns imediat la fața locului.

„Poliţiştii din Mioveni au fost sesizaţi prin 112 cu privire la faptul că un bărbat, de 60 de ani, din Albota, taximetrist, ar fi fost înjunghiat. De îndată poliţiştii s-au deplasat la faţa locului împreună cu echipajele medicale, bărbatul fiind găsit inconştient, aspectele sesizate fiind confirmate. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, din nefericire bărbatul a fost declarat decedat”, a transmis IPJ Argeș.

Unde s-a ascuns suspectul crimei din Mioveni

La scurt timp după ce au descoperit crima înfiorătoare, oamenii legii au reținut și un suspect. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani, din localitatea Davidești. Acesta a fost găsit murdar de sânge și purta geaca taximetristului.

Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Era într-o zonă de câmp, împădurită, greu accesibilă, colegii mei au făcut verificări atât cu câini de urmă, cu efective sporite, din cadrul serviciului pentru intervenții speciale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș.

Oamenii legii fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. Tânărul se află în custodia polițiștilor și urmează să fie audiat. Cazul a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.

„Acesta se află în custodia polițiștilor și urmează să fie condus la audieri. În continuare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Argeș, se efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale”, se arată în comunicatul Poliției Române.

Citește și: Tragedie în Italia! Un șofer român de TIR a murit în cabina camionului

Dublă tragedie în Vrancea! După ce și-a pierdut fiul, mama tânărului a murit răpusă de durere

Tags:
Iți recomandăm
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Știri
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare
Știri
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care...
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă...
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile dezastruoase. Cum a ajuns aici
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf...
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
Click.ro
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Răzvan Simion, din nou tătic? „Orice om își dorește cât mai mulți copii”
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași ...
Motivul pentru care, pe orice cursă de avion, pilotul și copilotul nu au voie să mănânce aceeași mâncare
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine
Test de inteligență | Descoperiți alimentul care nu are ce căuta pe masa de bucătărie din imagine
Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră
Bancul sfârșitului de săptămână | Motociclistul și polițistul de la Rutieră
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? ...
Din ce țară sunt, de fapt, castraveții murați „din Buzău” din supermarket-urile românești? Clienții au crezut că este o glumă!
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane ...
Rapperul Pras Michel de la trupa Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare! A băgat ilegal milioane de dolari în campania lui Barak Obama
Vezi toate știrile
×