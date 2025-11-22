Crimă în Mioveni! Un taximetrist de 60 de ani a fost înjunghiat mortal. Unde s-a putut ascunde suspectul

Tragedie fără margini în Mioveni! Un taximetrist în vârstă de 60 de ani și-a pierdut viața, după ce a fost înjunghiat mortal de un client. Echipele medicale ajunse la fața locului l-au găsit în stare de inconștiență și nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Între timp, oamenii legii au prins și un suspect. Acesta era murdar de sânge și purta geaca victimei.

Vineri seara, 21 noiembrie 2025, un taximetrist de 60 de ani din Albota a fost înjunghiat mortal. Autoritățile au fost alertate prin intermediul unui apel la 112, în jurul orei 21:45. Polițiștii și echipajele medicale au ajuns imediat la fața locului.

„Poliţiştii din Mioveni au fost sesizaţi prin 112 cu privire la faptul că un bărbat, de 60 de ani, din Albota, taximetrist, ar fi fost înjunghiat. De îndată poliţiştii s-au deplasat la faţa locului împreună cu echipajele medicale, bărbatul fiind găsit inconştient, aspectele sesizate fiind confirmate. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale, din nefericire bărbatul a fost declarat decedat”, a transmis IPJ Argeș.

Unde s-a ascuns suspectul crimei din Mioveni

La scurt timp după ce au descoperit crima înfiorătoare, oamenii legii au reținut și un suspect. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani, din localitatea Davidești. Acesta a fost găsit murdar de sânge și purta geaca taximetristului.

„Era într-o zonă de câmp, împădurită, greu accesibilă, colegii mei au făcut verificări atât cu câini de urmă, cu efective sporite, din cadrul serviciului pentru intervenții speciale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș.

Oamenii legii fac cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. Tânărul se află în custodia polițiștilor și urmează să fie audiat. Cazul a fost preluat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.

„Acesta se află în custodia polițiștilor și urmează să fie condus la audieri. În continuare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Argeș, se efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale”, se arată în comunicatul Poliției Române.

