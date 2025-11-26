Români, dați în urmărire internațională după ce au bătut un youtuber! Bărbatul filma hoții de buzunare de la metroul din Roma

Doi români în vârstă de 42 de ani sunt principalii suspecți în cazul unui celebru youtuber italian care a fost agresat pe data de 12 noiembrie. Aceștia sunt dați în urmărire în Italia, alături de celelalte persoane implicate. Află toate detaliile în articol!

Simone Ruzzi, cunoscut drept Cicalone, este un youtuber care filmează o emisiune online despre hoții de buzunare din metrou. Culmea, el a fost atacat de un grup de cel puțin cinci hoți în fața stației de metrou Ottaviano de pe linia A, chiar în timp ce filma.

Români dați în urmărire internațională

Potrivit presei internaționale, cei 5 indivizi suspecți l-au atacat atât pe el, cât și pe paznici. Atacatorii l-au bătut pe italian cu fețele descoperite sub privirile a zeci de martori și au plecat după ce l-au pus la pământ.

După incident, cu ajutorul imaginilor surprinse, doi dintre atacatori au fost identificați: doi cetățeni români.

Carabinierii au primit informații conform cărora cei doi români în vârstă de 42 de ani ar fi reușit deja să fugă din țară. Alți doi dintre cei cinci presupuși agresori care au fost surprinși pe filmarea realizată de operator au fost identificați, dar nu au fost găsiți momentan.

Cicalone se luptă de ani buni împotriva hoților de buzunare din metrou. De-a lungul timpului, el a avut mai multe probleme chiar cu cei despre care filma. El a povestit prin ce a trecut și a mărturisit că ideea de violență nu este compatibilă cu ceea ce promovează el, astfel că nu a ripostat.

„M-au lovit cu toată puterea, o lovitură directă în bărbie, care este cea mai sensibilă zonă. Cel mai rău a fost când am căzut la pământ. Am fost lovit și mai tare acolo; au vrut să fie mai brutali. Nu aș fi dat un exemplu bun dacă aș fi început să lupt.”, a spus Cicalone pe rețelele sociale.

CITEȘTE ȘI:

Drama neștiută a femeii ucise în Olt. Fiul și fratele ei fac declarații tulburătoare: „Am încercat să o ajutăm”

Doi soți, bătuți în parcarea unui mall din Arad! Agresorii sunt un arhitect și fostul director al filarmonicii. De la ce a pornit totul