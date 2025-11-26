Acasă » Știri » Români, dați în urmărire internațională după ce au bătut un youtuber! Bărbatul filma hoții de buzunare de la metroul din Roma

Români, dați în urmărire internațională după ce au bătut un youtuber! Bărbatul filma hoții de buzunare de la metroul din Roma

De: Denisa Iordache 26/11/2025 | 17:05
Români, dați în urmărire internațională după ce au bătut un youtuber! Bărbatul filma hoții de buzunare de la metroul din Roma
Sursă: Pixabay

Doi români în vârstă de 42 de ani sunt principalii suspecți în cazul unui celebru youtuber italian care a fost agresat pe data de 12 noiembrie. Aceștia sunt dați în urmărire în Italia, alături de celelalte persoane implicate. Află toate detaliile în articol!

Simone Ruzzi, cunoscut drept Cicalone, este un youtuber care filmează o emisiune online despre hoții de buzunare din metrou. Culmea, el a fost atacat de un grup de cel puțin cinci hoți în fața stației de metrou Ottaviano de pe linia A, chiar în timp ce filma.

Români dați în urmărire internațională

Potrivit presei internaționale, cei 5 indivizi suspecți l-au atacat atât pe el, cât și pe paznici. Atacatorii l-au bătut pe italian cu fețele descoperite sub privirile a zeci de martori și au plecat după ce l-au pus la pământ.

În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

După incident, cu ajutorul imaginilor surprinse, doi dintre atacatori au fost identificați: doi cetățeni români.

Carabinierii au primit informații conform cărora cei doi români în vârstă de 42 de ani ar fi reușit deja să fugă din țară. Alți doi dintre cei cinci presupuși agresori care au fost surprinși pe filmarea realizată de operator au fost identificați, dar nu au fost găsiți momentan.

Cicalone se luptă de ani buni împotriva hoților de buzunare din metrou. De-a lungul timpului, el a avut mai multe probleme chiar cu cei despre care filma. El a povestit prin ce a trecut și a mărturisit că ideea de violență nu este compatibilă cu ceea ce promovează el, astfel că nu a ripostat.

„M-au lovit cu toată puterea, o lovitură directă în bărbie, care este cea mai sensibilă zonă. Cel mai rău a fost când am căzut la pământ. Am fost lovit și mai tare acolo; au vrut să fie mai brutali. Nu aș fi dat un exemplu bun dacă aș fi început să lupt.”, a spus Cicalone pe rețelele sociale.

CITEȘTE ȘI:

Drama neștiută a femeii ucise în Olt. Fiul și fratele ei fac declarații tulburătoare: „Am încercat să o ajutăm”

Doi soți, bătuți în parcarea unui mall din Arad! Agresorii sunt un arhitect și fostul director al filarmonicii. De la ce a pornit totul

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal”
Știri
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care…
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Știri
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
Mediafax
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un...
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Digi24
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Mediafax
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA
Digi 24
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul....
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
Digi24
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost ...
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal”
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Pasiunea Deliei are acum propria sa melodie! Cum sună piesa dedicată muntelui
Zilele din decembrie în care să împodobești bradul. Așa atragi banii, liniștea și armonia în familie
Zilele din decembrie în care să împodobești bradul. Așa atragi banii, liniștea și armonia în familie
Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20
Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20
Cât costă 3 nopți de Revelion 2026 în Poiana Braşov. Cu toți banii ceruți îți zugrăvești apartamentul
Cât costă 3 nopți de Revelion 2026 în Poiana Braşov. Cu toți banii ceruți îți zugrăvești apartamentul
Alimentul pe care Culiță Sterp nu mai vrea să îl mănânce în viața lui! I se trage de când a ...
Alimentul pe care Culiță Sterp nu mai vrea să îl mănânce în viața lui! I se trage de când a fost la Survivor România
Vezi toate știrile
×