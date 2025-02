Prima reacție a lui Silviu Andrei, DJ-ul lui Capatos, după scandalul din Fratelli: ”Trăgea de mine, hai afară, să ne batem! S-a prăbușit, s-a tăvălit…”

Silviu Andrei, cel acuzat de Alin că l-a lăsat lat cu un pumn, după o altercație în clubul Fratelli, are prima reacție. Nu neagă incidentul, dar spune că lucrurile nu s-au petrecut nici pe departe așa. Ar fi vorba doar de o palmă, nu de un pumn, așa cum a susținut victima. Iar palma a venit după ce a suportat cu stoicism, încercând să detensioneze situația, injuriile care i s-au adus. CANCAN.RO are detaliile și declarațiile DJ-ului și vi le prezintă, în exclusivitate.

A ieșit scandal, sâmbătă seara, în clubul Fratelli, iar Silviu Andrei a fost acuzat de Alin că l-ar fi lovit, din senin, cu pumnul. Iar în urma loviturii, victima a căzut lată la pământ, iar apoi a ajuns, cu Ambulanța, la spital (Vezi AICI detaliile). Povestea spusă de Alin este contrazisă de Silviu Andrei, care nu infirmă incidentul, însă îi dă o cu totul altă ”nuanță”.

DJ-ul lui Capatos l-a pălmuit, Alin a picat și s-a tăvălit!

Povestea ar fi fost așa: Silviu Andrei a ajuns în dreptul mesei unde se afla Alin și a cerut niște explicații, pentru că i s-a părut că omul s-a uitat urât la el. Dar totul a durat câteva secunde, pentru că Silviu a revenit la masa lui. Câteva zeci de minute mai târziu, mergând să-și salute niște prieteni, Silviu a ajuns, din nou, lângă masa lui Alin. Ar fi fost, din nou, înjurat. L-a întrebat motivul, moment în care lângă Alin a mai apărut un individ, prieten cu el, care a folosit același ”repetoriu”.

Situația a escaladat, injuriile s-ar fi intensificat, iar Silviu l-a altoit cu o palmă apăsată pe Alin. Acesta a căzut și a început să se tăvălească.

La scurt timp, a ajuns Poliția, care i-a dus pe Silviu și pe Alin la secție, unde au dat declarații.

Silviu Andrei, dj-ul lui Dan Capatos, la scurt timp după incidentul din Fratelli (Sursă – social media)

Silviu Andrei: ”Eram într-o situație de apărare!”

Silviu Andrei a povestit, pas cu pas, ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în clubul Fratelli, acolo unde venise cu câțiva prieteni pentru a se distra.

”Omul exagerează, probabil, are un interes, nu știu! Nu a fost nicio altercație profundă în care s-au dat pumni, a fost exact o reacție a mea. Erau doi lângă mine, la masă, eu cunoscându-mă cu unul dintre ei. I-am zis prietenului meu că ăsta se uită urât la mine… Dar am plecat de acolo, m-am întors la masa mea, unde erau ai mei. Apoi, m-am dus la o altă masă, să-mi salut niște prieteni și, când m-am întors, am trecut pe lângă masa lui. Și ăla a început să mă înjure. L-am întrebat ce se întâmplă, ce are cu mine, dacă mă cunoaște!

Dar el a continuat să înjure, a mai venit unul lângă el, și ăla m-a înjurat… I-am întrebat pe amândoi ce au, ce s-a întâmplat. Ăla trăgea de mine, hai afară, să ne batem… Și a fost o reacție a mea, i-am dat o palmă, nici măcar un pumn! S-a prăbușit pe acolo, s-a tăvălit… Eram într-o situație de apărare, ca să fiu sincer, pentru că urma sigur altceva.

Ăla e mai mare cu un cap ca mine, eu am 1,87, deci ăla avea cam 1,90… Și prietenul lui era la fel de mărișor, din ce îmi aduc aminte. Amicul lui care era foarte agresiv. Îți spun sincer, eu m-am și speriat ca reacție. Aia a fost”, a fost reacția lui Silviu Andrei, pentru CANCAN.RO.

De asemenea, DJ-ul lui Capatos a ținut să infirme faptul că pe Alin l-a luat Ambulanța de la Secția de Poliție. ”De acolo s-o fi dus el la spital, nu a venit nicio Ambulanță”, a spus Silviu.

