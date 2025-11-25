Zici că-i film horror! Cum arată cel mai înfricoșător oraș din lume și de ce oamenii nu vor să se mute aici

Un adevărat oraș, construit din bani veniți din China în Malaezia, este complet gol, deși a costat o sumă uriașă.

Forest City, așa cum este cunoscut în acest moment, a fost dezvoltat de compania chineză Country Garden, ca parte din Inițiativa Belt and Road, proiect demarat în 2016. Costurile Forest City se ridică la mai bine de 100 de miliarde de euro și avea ca scop înființarea unei comunități verzi, moderne și prietenoase cu mediul, scrie Daily Mail.

În ciuda planurilor mari, de a găzdui 700.000 de rezidenți, doar aproximativ 9.000 de oameni s-au mutat în Forest City de când au început lucrările acum câțiva ani, relatează sursa. Proiectul include chiar și un parc acvatic, restaurante și baruri, precum și un teren de golf, dar rămâne în mare parte neocupat. La acea vreme, boom-ul imobiliar din China era în plină expansiune. Dezvoltatorii împrumutau sume colosale de bani pentru a construi atât în ​​țară, cât și în străinătate, pentru cumpărătorii din clasa de mijloc.

De ce nimeni nu vrea să locuiască în orașul-fantomă

În 2017, la doar un an de la începerea proiectului, a avut loc o schimbare în controalele de capital din China, iar acest lucru a dus la o scădere a investițiilor și la probleme legate de finalizarea lucrărilor. Doar aproximativ 15% din lucrările promise au fost finalizate până anul trecut.

Nazmi Hanafiah s-a mutat în oraș timp de șase luni și a locuit într-o garsonieră într-un bloc turn, însă povestește, pentru BBC, că nu a stat prea mult.

„Nu-mi păsa de avans, nu-mi păsa de bani. Trebuia doar să ies de acolo. Mi se face pielea de găină când revin”, a povestit inginerul IT pentru BBC.

O altă locuitoare, Joanne Kaur, îi împărtășește părera. „Acest loc este straniu. Chiar și în timpul zilei, când ieși pe ușa din față, coridorul este întunecat”, spune ea.

Orașul este alcătuit din patru insule care se întind pe o suprafață de 30 km², potrivit site-ului web al Forest City. Reprezentanții Country Garden au declarat pentru BBC că sunt „optimiști” că orașul va fi finalizat în ciuda oricăror probleme. Forest City a fost prezentat ca „un paradis de vis pentru întreaga omenire”. Dar, în realitate, era destinat în mod direct pieței interne chineze, oferind cetățenilor chinezi șansa de a deține o a doua casă în străinătate. Prețurile sale de vânzare erau inaccesibile pentru majoritatea malaezienilor de rând, notează BBC.

Pentru cumpărătorii chinezi, aceasta a fost o oportunitate de a achiziționa o proprietate în Malaezia pe care să o închirieze localnicilor ulterior. În realitate, locația izolată a Forest City, construit pe insule artificiale, departe de cel mai apropiat oraș important, Johor Bahru, i-a descurajat pe potențialii chiriași și i-a câștigat porecla locală de „Orașul-Fantomă”.

„Ca să fiu sincer, este înfiorător. Aveam așteptări mari de la acest loc, dar a fost o experiență atât de neplăcută! Nu ai ce face aici”, spune Nazmi.

Forest City emană cu siguranță o atmosferă ciudată și se simte ca o stațiune de vacanță abandonată, scrie BBC. „Pe plaja pustie există un loc de joacă pentru copii dărăpănat, o mașină de epocă ruginită și, poate pe bună dreptate, o «scară spre nicăieri» din beton alb. Lângă apă există semne care avertizează că înotul este interzis din cauza crocodililor”, scriu jurnaliștii britanici.

În centrul comercial special construit, multe dintre magazine și restaurante sunt închise, iar unele unități sunt și acum doar șantiere de construcții goale. Într-o notă suprarealistă, există un trenuleț gol pentru copii care face ture nesfârșite prin mall, deși acesta este gol, ceea ce dă o notă și mai lugubră locului, mai scrie publicația.

