Acasă » Știri » Știri externe » Zici că-i film horror! Cum arată cel mai înfricoșător oraș din lume și de ce oamenii nu vor să se mute aici

Zici că-i film horror! Cum arată cel mai înfricoșător oraș din lume și de ce oamenii nu vor să se mute aici

De: Daniel Matei 25/11/2025 | 15:27
Zici că-i film horror! Cum arată cel mai înfricoșător oraș din lume și de ce oamenii nu vor să se mute aici
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Un adevărat oraș, construit din bani veniți din China în Malaezia, este complet gol, deși a costat o sumă uriașă.

Forest City, așa cum este cunoscut în acest moment, a fost dezvoltat de compania chineză Country Garden, ca parte din Inițiativa Belt and Road, proiect demarat în 2016. Costurile Forest City se ridică la mai bine de 100 de miliarde de euro și avea ca scop înființarea unei comunități verzi, moderne și prietenoase cu mediul, scrie Daily Mail.

În ciuda planurilor mari, de a găzdui 700.000 de rezidenți, doar aproximativ 9.000 de oameni s-au mutat în Forest City de când au început lucrările acum câțiva ani, relatează sursa. Proiectul include chiar și un parc acvatic, restaurante și baruri, precum și un teren de golf, dar rămâne în mare parte neocupat. La acea vreme, boom-ul imobiliar din China era în plină expansiune. Dezvoltatorii împrumutau sume colosale de bani pentru a construi atât în ​​țară, cât și în străinătate, pentru cumpărătorii din clasa de mijloc.

Sursa foto: Profimedia

De ce nimeni nu vrea să locuiască în orașul-fantomă

În 2017, la doar un an de la începerea proiectului, a avut loc o schimbare în controalele de capital din China, iar acest lucru a dus la o scădere a investițiilor și la probleme legate de finalizarea lucrărilor. Doar aproximativ 15% din lucrările promise au fost finalizate până anul trecut.

Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Nazmi Hanafiah s-a mutat în oraș timp de șase luni și a locuit într-o garsonieră într-un bloc turn, însă povestește, pentru BBC, că nu a stat prea mult.

„Nu-mi păsa de avans, nu-mi păsa de bani. Trebuia doar să ies de acolo. Mi se face pielea de găină când revin”, a povestit inginerul IT pentru BBC.

O altă locuitoare, Joanne Kaur, îi împărtășește părera. „Acest loc este straniu. Chiar și în timpul zilei, când ieși pe ușa din față, coridorul este întunecat”, spune ea.

Orașul este alcătuit din patru insule care se întind pe o suprafață de 30 km², potrivit site-ului web al Forest City. Reprezentanții Country Garden au declarat pentru BBC că sunt „optimiști” că orașul va fi finalizat în ciuda oricăror probleme. Forest City a fost prezentat ca „un paradis de vis pentru întreaga omenire”. Dar, în realitate, era destinat în mod direct pieței interne chineze, oferind cetățenilor chinezi șansa de a deține o a doua casă în străinătate. Prețurile sale de vânzare erau inaccesibile pentru majoritatea malaezienilor de rând, notează BBC.

Pentru cumpărătorii chinezi, aceasta a fost o oportunitate de a achiziționa o proprietate în Malaezia pe care să o închirieze localnicilor ulterior. În realitate, locația izolată a Forest City, construit pe insule artificiale, departe de cel mai apropiat oraș important, Johor Bahru, i-a descurajat pe potențialii chiriași și i-a câștigat porecla locală de „Orașul-Fantomă”.

„Ca să fiu sincer, este înfiorător. Aveam așteptări mari de la acest loc, dar a fost o experiență atât de neplăcută! Nu ai ce face aici”, spune Nazmi.

Forest City emană cu siguranță o atmosferă ciudată și se simte ca o stațiune de vacanță abandonată, scrie BBC. „Pe plaja pustie există un loc de joacă pentru copii dărăpănat, o mașină de epocă ruginită și, poate pe bună dreptate, o «scară spre nicăieri» din beton alb. Lângă apă există semne care avertizează că înotul este interzis din cauza crocodililor”, scriu jurnaliștii britanici.

În centrul comercial special construit, multe dintre magazine și restaurante sunt închise, iar unele unități sunt și acum doar șantiere de construcții goale. Într-o notă suprarealistă, există un trenuleț gol pentru copii care face ture nesfârșite prin mall, deși acesta este gol, ceea ce dă o notă și mai lugubră locului, mai scrie publicația.

CITEȘTE ȘI:

Decizie fără precedent! Miss Univers renunță la titlu dintr-un motiv uluitor: ”Am fost martoră la…”

O celebră actriță de 65 de ani își caută iubitul pe patru aplicații de dating: ”Am avut trei întâlniri diferite până acum”

Tags:
Iți recomandăm
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde
Showbiz internațional
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce…
Decizie fără precedent! Miss Univers renunță la titlu dintr-un motiv uluitor: ”Am fost martoră la…”
Showbiz internațional
Decizie fără precedent! Miss Univers renunță la titlu dintr-un motiv uluitor: ”Am fost martoră la…”
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul despre care se spunea că a slăbit zeci de kilograme
Adevarul
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul...
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat...
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, ...
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, în timpul filmărilor
Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București
Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București
Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat ...
Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat după ce s-a mutat cu noul ei iubit și cu mama lui
Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere
Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce ...
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde
Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”
Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”
Vezi toate știrile
×