O celebră actriță de 65 de ani își caută iubitul pe patru aplicații de dating: ”Am avut trei întâlniri diferite până acum”

De: Daniel Matei 25/11/2025 | 11:01
Sursa foto: Profimedia
Actrița de comedie Kathy Griffin este singură și dezvăluie că este în căutarea unui iubit!

Într-un interviu acordat revistei People, vedeta, în vârstă de 65 de ani, le-a povestit jurnaliștilor că a început să folosească mai multe aplicații de dating pentru a întâlni persoana potrivită. Ea a luat totul în glumă, povestind că situația a început să i se pară puțin jenantă.

„Îți vine să crezi?. Sunt pe patru aplicații. E pur și simplu jenant. Am avut trei întâlniri diferite până acum. Toți erau tipi drăguți, dar nu am simțit cu adevărat o conexiune. Mi se pare amuzant că sunt acolo ca mine însămi”, a declarat aceasta pentru People.

Dar ce caută atunci când este vorba despre o nouă relație? Griffin a explicat că pur și simplu caută un partener care să-i poată gestiona toate ciudățeniile și talentele ascunse, spune ea, amuzată.

„Îmi place un tip drăguț, inteligent, care poate suporta faptul că sunt o comediantă curajoasă și nu se simte amenințat de asta sau de ceva de genul ăsta. Și pur și simplu cineva cu care să-mi împart viața. Nimic senzațional. Nu caut un tip de la Hollywood, ci doar un om obișnuit”, povestește vedeta.

Sursa foto: Profimedia

Actrița a trecut prin perioade dificile pe plan personal

Mărturisirea lui Griffin vine la mai puțin de un an după ce aceasta a încheiat procesul de divorț cu Randy Bick. Și, deși pare mai mult decât pregătită să treacă la ceva nou, ea a declarat pentru PEOPLE luna trecută că despărțirea de fostul său soț a fost unul dintre cele mai dificile lucruri pe care le-a trăit vreodată, mai ales în contextul în care, în urmă cu doar câțiva ani, ea a fost diagnosticată cu cancer.

„Divorțul m-a afectat mult. A fost mai greu decât cancerul”, a recunoscut la vremea respectivă Griffin, care a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiul 1 cu doi ani înainte de despărțire.

În octombrie 2024, ea a glumit despre situația sa personală și a spus că trece peste divorț „întâlnindu-se” cu tot publicul ei pe parcursul turneului My Life on the PTSD List.

„Oricât de banal ar suna, dacă ceva îmi poate vindeca inima frântă, este să aud râsele publicului din toată America și Canada”, a spus Griffin.

La acea vreme, actrița povestea că nici nu s-ar putea gândi la ideea de a folosi aplicații de dating pentru a-și găsi din nou un partener, însă se pare că timpul i-a schimbat convingerea, mai scrie presa americană.

×