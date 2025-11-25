Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Britney Spears a terminat-o cu propria familie! Se tem de ce e mai rău

Britney Spears a terminat-o cu propria familie! Se tem de ce e mai rău

De: Alina Drăgan 25/11/2025 | 07:39
Britney Spears a terminat-o cu propria familie! Se tem de ce e mai rău
Britney Spears a terminat-o cu propria familie /Foto: Profimedia

În ultima perioadă, Britney Spears stârnește îngrijorări familiei. Se pare că artista are un comportament destul de ciudat și nu vrea să mai audă de nimeni din familia sa. Mai mult, și fanii sunt în alertă și se tem pentru blondină. Aceasta a fost surprinsă în tot felul de contexte în care se pune singură în pericol, iar apropiații nu știu ce să mai facă.

Britney Spears a stârnit noi îngrijorări legate de starea ei, după ce ar fi întrerupt orice contact cu familia. Celebra cântăreață ignoră apelurile și refuză să răspundă mesajelor primite. Astfel, comportamentul ei a devenit motiv de îngrijorare de ceva vreme. Mai mult, în ultimele săptămâni temerile au crescut după ce a fost surprinsă ieșind singură dintr-un bar de vinuri, ținând în mână o cupă plină de șampanie, și urcând apoi la volan și plecând.

Britney Spears a terminat-o cu propria familie

Nu este pentru prima dată când Britney Spears este văzută urcând la volan într-o astfel de stare, iar familia este cât se poate de îngrijorată.

„Nu răspunde la mesaje, nu ridică telefonul și nici măcar nu citește DM-urile. Este foarte frustrant, pentru că vrem doar să ne asigurăm că este bine, că viața ei e în regulă, că are grijă de ea. Dar nu vrea să aibă nicio legătură cu noi”, a declarat un apropiat.

Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț de apartament. Localnicii sunt revoltați
Primăria unui mic oraș din România a cumpărat o TOALETĂ publică la preț...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Deși își ignoră familia, Britney Spears este foarte activă în mediul online. Însă, și fanii au început să se îngrijoreze. Un alt membru al familiei spune că întreg comportamentul artistei este cât se poate de alarmant.

„Sunt multe semnale de alarmă în acest moment, comportamentul ei e tulburător și nu prea știm ce să facem în continuare. Nu putem face mare lucru, din moment ce e o femeie adultă care poate lua propriile decizii, dar mi-e teamă că ea crede că noi nu avem interesele ei la inimă, când de fapt le avem”, a mai spus un alt apropiat.

Refuzul lui Britney Spears de a mai vorbi cu familia vine după o serie de comportamente îngrijorătoare. Cu doar câteva săptămâni în urmă, cântăreața a fost filmată ciocnind un pahar cu clienții unui restaurant din Thousand Oaks, iar apoi a urcat, din nou, la volan și a ajuns pe contrasens pe o autostradă.

De asemenea, au existat chiar și zvonuri recente potrivit cărora vila ei din Thousand Oaks este adesea acoperită de mizerie.

„Casa ei este un dezastru. Nu strânge după câini, nu are pe cineva care să facă curățenie zilnic, și pur și simplu nu funcționează așa cum ar face-o un adult”, a susținut un apropiat.

„Este foarte îngrijorător. E cu adevărat un coșmar să știi că se întâmplă lucruri care ar putea să o pună în pericol. Nu putem face absolut nimic ca să o ajutăm”, susține un altul.

De la Barbie la ‘Prințesa muzicii pop’! Margot Robbie ar putea să o interpreteze pe Britney Spears în filmul biografic „The Woman in Me”

Artista poza într-o femeie fericită, dar căsnicia ei era de fațadă! ”Au fost cei mai grei ani din viața mea!”

Tags:
Iți recomandăm
Meghan Markle, ”prinsă” la furat? A apărut purtând rochia de 8.000 de euro care dispăruse după ședința ei foto
Showbiz internațional
Meghan Markle, ”prinsă” la furat? A apărut purtând rochia de 8.000 de euro care dispăruse după ședința ei…
Încă o tragedie în familia Kennedy! Nepoata fostului președinte a făcut anunțul trist
Showbiz internațional
Încă o tragedie în familia Kennedy! Nepoata fostului președinte a făcut anunțul trist
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun...
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea implementat în România
Adevarul
Ce este „decalogul animalelor” pe care organizația Humane World for Animals îl vrea...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Gandul.ro
Patru ZODII vor avea parte de abundență financiară, în decembrie 2025. Care sunt nativii norocoși
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cele 6 alimente care reduc stresul și anxietatea. Te vor calma imediat
Cele 6 alimente care reduc stresul și anxietatea. Te vor calma imediat
A uitat că e însurat și a luat în brațe un model! Are și 4 copii acasă
A uitat că e însurat și a luat în brațe un model! Are și 4 copii acasă
BANCUL ZILEI | La piață, Ion vinde un cocoș
BANCUL ZILEI | La piață, Ion vinde un cocoș
Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta ...
Zodia care devine părinte în 2026, conform Cameliei Pătrășcanu! Energia neptuniană îi va impacta porfund
Ce înseamnă „Guță”, de fapt. Cum s-a ales Nicolae Lingurar cu acest nume de scenă + ...
Ce înseamnă „Guță”, de fapt. Cum s-a ales Nicolae Lingurar cu acest nume de scenă + cum a reacționat când a aflat că Liviu Guță i-a „furat” numele
Test IQ exclusiv pentru genii | Ce obiect se ascunde în această iluzie optică?
Test IQ exclusiv pentru genii | Ce obiect se ascunde în această iluzie optică?
Vezi toate știrile
×