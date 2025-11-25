Britney Spears a terminat-o cu propria familie! Se tem de ce e mai rău

În ultima perioadă, Britney Spears stârnește îngrijorări familiei. Se pare că artista are un comportament destul de ciudat și nu vrea să mai audă de nimeni din familia sa. Mai mult, și fanii sunt în alertă și se tem pentru blondină. Aceasta a fost surprinsă în tot felul de contexte în care se pune singură în pericol, iar apropiații nu știu ce să mai facă.

Britney Spears a stârnit noi îngrijorări legate de starea ei, după ce ar fi întrerupt orice contact cu familia. Celebra cântăreață ignoră apelurile și refuză să răspundă mesajelor primite. Astfel, comportamentul ei a devenit motiv de îngrijorare de ceva vreme. Mai mult, în ultimele săptămâni temerile au crescut după ce a fost surprinsă ieșind singură dintr-un bar de vinuri, ținând în mână o cupă plină de șampanie, și urcând apoi la volan și plecând.

Britney Spears a terminat-o cu propria familie

Nu este pentru prima dată când Britney Spears este văzută urcând la volan într-o astfel de stare, iar familia este cât se poate de îngrijorată.

„Nu răspunde la mesaje, nu ridică telefonul și nici măcar nu citește DM-urile. Este foarte frustrant, pentru că vrem doar să ne asigurăm că este bine, că viața ei e în regulă, că are grijă de ea. Dar nu vrea să aibă nicio legătură cu noi”, a declarat un apropiat.

Deși își ignoră familia, Britney Spears este foarte activă în mediul online. Însă, și fanii au început să se îngrijoreze. Un alt membru al familiei spune că întreg comportamentul artistei este cât se poate de alarmant.

„Sunt multe semnale de alarmă în acest moment, comportamentul ei e tulburător și nu prea știm ce să facem în continuare. Nu putem face mare lucru, din moment ce e o femeie adultă care poate lua propriile decizii, dar mi-e teamă că ea crede că noi nu avem interesele ei la inimă, când de fapt le avem”, a mai spus un alt apropiat.

Refuzul lui Britney Spears de a mai vorbi cu familia vine după o serie de comportamente îngrijorătoare. Cu doar câteva săptămâni în urmă, cântăreața a fost filmată ciocnind un pahar cu clienții unui restaurant din Thousand Oaks, iar apoi a urcat, din nou, la volan și a ajuns pe contrasens pe o autostradă.

De asemenea, au existat chiar și zvonuri recente potrivit cărora vila ei din Thousand Oaks este adesea acoperită de mizerie.

„Casa ei este un dezastru. Nu strânge după câini, nu are pe cineva care să facă curățenie zilnic, și pur și simplu nu funcționează așa cum ar face-o un adult”, a susținut un apropiat. „Este foarte îngrijorător. E cu adevărat un coșmar să știi că se întâmplă lucruri care ar putea să o pună în pericol. Nu putem face absolut nimic ca să o ajutăm”, susține un altul.

