Britney Spears și-a speriat fanii din nou! Ce a putut face în baia unui restaurant, după ce a avut o întâlnire nereușită

De: Anghel Ion 08/09/2025 | 22:41
Artista Britney Spears merge încet dar sigur spre vârsta de 44 de ani, însă devine pe zi ce trece mai surprinzătoare, după ce în tot mai multe postări din social media apare mai mult dezbrăcată.

Fostul pop icon pozează pe Instagram în top model, însă realitatea este destul de crudă. Deși nu neapărat vârsta este problema felului în care se prezintă, aceasta contribuie la imaginea dezolantă a unui artist în cădere.

Britney Spears și-a speriat fanii

În căutarea de atenție, Britney face orice pentru a fi din nou în atenția publicului. Dansează, își etalează formele pierdute și are o privire total debusolată, notează TMZ.

„Întâlnire cu sushi la cină, dar acum mă distrez în baie ca fetele. Delicios, tipul a fost absolut oribil. Un pic de efort fără machiaj”, notează Britney.

Fanii au rămas complet șocați în încercarea de a înțelege ce a vrut să transmită artista.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

O artistă profund tulburată

După ce la începutul anilor 2000 s-a luptat cu depresia și alte probleme mintale din cauza faimei și a abuzului de substanțe, părea că viața ei intră pe făgașul normal după ce s-a căsătorit în 2022 cu Sam Asghari.

Căsnicia însă a fost de scurtă durată, astfel că anul trecut cei doi au divorțat. Actele au fost semnate chiar de ziua „Prințesei muzicii pop”, așa cum era alintată în perioada de glorie.

După divorț, viața amoroasă a lui Britney dar și reacțiile ei în spațiul public au alunecat într-o zonă cel puțin dubioasă. Potrivit tabloidelor americane, vedeta vânează efectiv bărbații.

„Cel puțin unul săptmânal cade la meniu, iar Brit nu are milă de ei. Este flămândă”, susțin prietenii artistei.

Dacă este să analizăm lista cuceririlor sale din ultimii 25 de ani, bilanțul arată astfel: 3 căsătorii, 21 de relații intermediare și doi copii.

Iar ultimul pe lista artistei este nimeni altul decât angajatul unei firme de mentenanță responsabil cu reparațiile în casa vedetei, arată TMZ. Deși Britney se străduiește din răsputeri să aprindă imaginația bărbaților, aceasta cu siguranță reușește să-și atragă numeroase critici din partea publicului căruia i se adresează.

