Artista poza într-o femeie fericită, dar căsnicia ei era de fațadă! ”Au fost cei mai grei ani din viața mea!”

Britney Spears a făcut dezvăluiri șocante despre fosta sa căsnicie cu Sam Asghari. Vedeta a mărturisit că relația a fost o „evadare”, pe fondul înstrăinării de fiii săi, Sean Preston și Jayden James Federline.

Cântăreața de muzică pop, în vârstă de 43 de ani, și-a amintit momentele tulburătoare în care nu a vorbit cu fiii săi, chiar înainte de nunta cu Asghari, până după divorțul acestora.

„Suntem doar niște persoane atât de fragile și umane. Cei mai grei ani din viața mea au fost când cei doi fii ai mei au fost plecați timp de trei ani. Am fost împiedicată să îi sun sau să le trimit mesaje”, a declarat vedeta.

Britney a susținut că a încercat să se distragă de la situația cruntă prin căsătoria cu Sam, însă nu a reușit să treacă peste momentul despărțirii de fiii ei.

Cum a reușit Britney să treacă peste momentele dificile

„Secretul meu de supraviețuire a fost negarea și multe lacrimi. E ciudat, eu și Sam eram căsătoriți, dar aproape că am simțit o distragere falsă a atenției care să mă ajute să fac față situației”, a dezvăluit aceasta. „Au fost cei mai grei ani din viața mea”, a mărturisit Britney.

Spears și Asghari, în vârstă de 32 de ani, s-au căsătorit în iunie 2022, într-o ceremonie unde au participat multe vedete, organizată chiar la domiciliul ei din Thousand Oaks, California. Cei doi s-au logodit în septembrie 2021.

Fostul antrenor de fitness a depus actele de divorț în august 2023. Divorțul a fost finalizat în mai 2024.

„Divorțul a fost amiabil, iar acordul prenupțial nu a fost contestat. Britney continuă să fie liberă și merge mai departe”, a dezvăluit o sursă.

Care a fost motivul pentru care Britney nu și-a putut vedea copiii

Fostul soț al lui Spears Kevin Federline a susținut că fiii lor se distanțează de vedetă din cauza gesturilor haotice pe care le face în public, inclusiv postarea cu conținut indecent pe rețelele de socializare.

„Băieții au decis că nu o să se întâlnească acum cu ea. Au trecut câteva luni de când nu au mai văzut-o. Au luat decizia să nu meargă la nunta ei”, a declarat Kevin, conform Radar Online.

Spears a răspuns la declarațiile „dureroase” ale lui Kevin, susținând că este îngrijorată de motivul pentru care fiii săi s-au îndepărtat de ea.

„După cum știm cu toții, creșterea băieților adolescenți nu este niciodată ușoară. Mă îngrijorează faptul că motivul se bazează pe Instagramul meu. A fost cu mult înainte de Instagram”, a transmis cântăreața.

Asghari a susținut-o la acea vreme pe soția lui, denunțând comentariile lui Kevin și numindu-le „iresponsabile”.

