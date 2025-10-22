Acasă » Știri » Britney Spears a anunțat că a suferit leziuni cerebrale. Mesajul bizar transmis pe Instagram

Britney Spears a anunțat că a suferit leziuni cerebrale. Mesajul bizar transmis pe Instagram

22/10/2025 | 10:49
Britney Spears a anunțat că a suferit leziuni cerebrale. Mesajul bizar transmis pe Instagram
Britney Spears, mesaj bizar pe rețelele de socializare / Sursa foto: Facebook
Britney Spears, una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii pop, continuă să-și spună povestea dureroasă, la ani după încheierea tutelei care i-a controlat viața personală și profesională timp de peste un deceniu. Recent, într-o postare pe Instagram, a făcut o declarație tulburătoare, spunând că a suferit leziuni la nivel cerebral, ca urmare a abuzurilor și restricțiilor severe impuse în acea perioadă. 

Britney Spears a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram faptul că se confruntă cu ceea ce ea numește „afectare cerebrală”, rezultat al experiențelor traumatizante trăite în perioada în care a fost sub tutelă, dar și după încheierea acesteia. Într-un mesaj emoționant care completează detalii din cartea sa autobiografică, artista a povestit despre momente extrem de dificile. Printre ele se numără și perioadele în care i-a fost interzis accesul la spațiul său personal sau situațiile în care a fost forțată fizic să renunțe la libertatea de mișcare, fiind episoade pe care le leagă de probleme persistente legate de memorie, echilibru emoțional și funcționarea cognitivă.

Sursa foto: Instagram

Britney Spears, probleme de sănătate

Britney Spears a mărturisit că urmează terapie de mai mulți ani și ia tratamente prescrise de specialiști. Ea este de părere că o parte dintre traumele suferite i-au produs efecte neurologice și psihice pe termen lung.

„Spatele meu… lamele mele… aripile mele… vă amintiți de filmul Maleficent, un film incredibil!!!! Vă amintiți că regele a încercat să o omoare, dar în schimb un tip i-a luat în secret aripile, dar orice i-a venit de la Tatăl din Ceruri, adevăratul Tată, despre care pretind că iubește necondiționat… orice lucru sfânt nu se uită niciodată… aripile ei erau sfinte, așa că regele nu i le-a putut lua, nimeni nu ar putea spune că au fost restaurate și ascunse, încuiate într-o biserică sfântă secretă, din vitralii… nu că asta ar avea vreo relevanță pentru mine, dar mi se pare incredibil de interesant… Am avut o experiență traumatizantă, după cum știu unii dintre voi, la sfârșitul cărții mele, când timp de 4 luni nu am mai avut ușa mea privată și am fost forțată ilegal să nu-mi folosesc picioarele sau corpul pentru a merge nicăieri… pentru o persoană ca mine, care înțelege sacralitatea, merge cu viteză divină… mi-a făcut mai mult decât să-mi rănească corpul… credeți-mă, sunt MULTE lucruri pe care nu le-am împărtășit în cartea mea și totuși, chiar în acest moment, le-am ținut ascunse pentru că este incredibil de dureros și trist… Simt logica și atenția în corpul meu, deoarece UNUL a fost 100% ucis și distrus. Nu am putut dansa sau să mă mișc timp de 5 luni…”

În fine, știu că postarea mea și dansul păreau o prostie, dar mi-au amintit cum să zbor… Obișnuiam să înot cu bebelușii mei în spate până la 4 și 5 ani. Eram incredibil de puternică… la sfârșitul filmului, ea merge la o biserică și, cumva, își găsește aripile, protectorul mlaștinilor. Este considerată o ticăloasă, dar de fapt una cu mama natură… animalele i se închinau… a fost genială în filmul ăla… Simt că mi-au fost luate aripile și am suferit leziuni cerebrale cu mult timp în urmă, 100%… Bineînțeles că am trecut peste acea perioadă tulbure din viața mea și sunt binecuvântată să fiu în viață… Îmi arăt spatele. Un make-up artist a spus: „Nu crezi că e prea mare… Oamenii sunt incredibil de cruzi… Și până în ziua de azi nu am mai zburat așa cum făceam înainte. Crezi că dacă merg la Vatican aș putea găsi ceva destul de interesant acolo?????? E distractiv să spun povești în acest moment, pentru că toate astea ar putea suna atât de prostești, dar cu câte prostii se spun despre mine, am zis: „De ce să nu aduc SUBSTANȚĂ la masă?”, este mesajul publicat de Britney Spears.

