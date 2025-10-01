Ce a putut să pățească Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul: „Am rămas șocată”

Andreea Bănică, întâmplare neașteptată în aeroportul din Istanbul! Artista a avut escală acolo, însă urma să se îmbarce către o altă destinație. Inițial, nu a găsit poarta asociată zborului său, așa că a decis să ceară ajutorul. A avut parte de un șoc atunci când a interacționat cu o angajată a aeroportului. Află, în articol, ce a pățit vedeta!

Andreea Bănică este una dintre artistele din România cu o carieră longevivă în muzică. Dincolo de performanțele ei în această industrie, vedeta este foarte activă și pe Instagram, acolo unde a adunat aproape un milion urmăritori. Ea obișnuiește să le împărtășească fanilor ei atât momentele fericite din viața sa, cât și situațiile mai puțin plăcute. De această dată, le-a povestit internuaților ce a pățit în aeroportul din Istanbul.

Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul

Andreea Bănică a plecat în Turcia pentru a-și finaliza o lucrare dentară. Vedeta trebuia să ajungă în orașul Izmir, însă nu a avut zbor direct, ci cu escală în Istanbul. Ajunsă în aeroport, artista nu a reușit să găsească poarta de îmbarcare pentru următoarea destinație.

Văzând că timpul trece și zborul către Izmir se apropie, cântăreața a decis să ceară ajutorul unei angajate a aeroportului. Andreea Bănică i-a explicat situația și a rugat-o să o îndrume către poarta de îmbarcare.

„Trebuie să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. Am coborât în Istanbul pentru că trebuie să iau cursa către Izmir și nu vedeam poarta afișată. Pe bilet nu mi-au pus poarta, normal, și încercam să deslușesc unde este poarta către Izmir. Avionul pleca la ora 13:00. Nu o găseam. Am găsit și eu o tanti, la un moment dat, la un ghișeu și o întreb: ‘Fiți amabilă, mă puteți ajuta că nu găsesc poarta de îmbarcare către Izmir’”, a povestit Andreea Bănică pe Instagram.

Cântăreața a avut parte de un șoc atunci când a auzit răspunsul femeii. Aceasta s-a arătat revoltată și i-a spus artistei că rolul ei nu este acela de a ajuta oamenii. Mai mult decât atât, i-a repetat de mai multe să plece de acolo.

„Mi-a zis: ‘Dar eu nu sunt aici să ajut oamenii’. Am zis: ‘Poftim? Dar de ce sunteți aici? Dacă are cineva nevoie de ajutor, dumneavoastră nu puteți să îl ajutați. Doar am pus o întrebare’. Mi-a zis: ‘Pleacă de aici, nu mă interesează’. Băi, deci eu am rămas șocată”, a mai spus vedeta.

În cele din urmă, un domn amabil care a auzit discuția a intervenit și a ajutat-o pe Andreea Bănică să găsească poarta de îmbarcare către Izmir. Acesta i-a dat vedetei toate instrucțiunile necesare.

