Nunta anului în showbiz! Cântăreața a primit un inel cu diamant care valorează cât un penthouse!

Cântăreața americană Miley Cyrus, în vârstă de 33 de ani, s-a logodit cu muzicianul Maxx Morando, iar artista a fost fotografiată purtând un inel de logodnă cu diamant la premiera filmului „Avatar: Fire and Ash”, la Los Angeles.

Cei doi sunt împreună de mai bine de patru ani, iar logodna a fost confirmată de o sursă apropiată cuplului.

Inelul, creat special de designerul de bijuterii Jacquie Aiche, prezintă o piatră tăiată în formă de pernă, montată pe o bandă groasă din aur galben de 14 karate. Inelul de aur al lui Cyrus a completat perfect rochia ei neagră fără bretele semnată de casa Gucci. Bijuteria a putut fi observată pe covorul roșu de fotografi, în timp ce ea și-a așezat mâna pe pieptul lui Morando la premiera filmului.

Cât valorează inelul lui Miley Cyrus

Daniela Tarantino, vicepreședintele departamentului de merchandising al Blue Nile, estimează că inelul ar putea valora până la 450.000 de dolari, scrie People.

„Acest inel de logodnă este un inel gros din aur, cu montură est-vest – o tendință modernă și elegantă pe care o observăm în industria nunților. Credem că inelul costă între 300.000 și 450.000 de dolari”, a declarat Tarantino.

Reyne Hirsch, ambasador de brand pentru Worthy și fost evaluator Antiques Roadshow, estimează că valoarea de vânzare cu amănuntul este undeva între 150.000 și 250.000 de dolari.

„Inelul este uimitor, cu un aspect foarte modern și minimalist. În funcție de culoarea și claritatea pietrei, aș sugera o valoare de vânzare cu amănuntul de 150.000-250.000 de dolari”, a declarat Hirsch în exclusivitate pentru PEOPLE.

Kristy Cullinane, expertă în bijuterii cu diamante și co-fondatoare a Plum Diamonds, subliniază că prețul diamantului lui Cyrus ar varia drastic în funcție de tipul de diamant, dacă este natural sau nu.

„Diamantul pare să aibă aproximativ 4 până la 5 carate, iar valoarea estimată a inelului ar fi de peste 200.000 de dolari pentru un diamant natural sau 15.000 de dolari pentru un diamant cultivat în laborator”, spune ea.

Cyrus a fost văzută pentru prima dată purtând inelul pe la mijlocul lunii noiembrie, potrivit Deux Moi. Miley Cyrus și Maxx Morando au fost văzuți împreună pentru prima dată în decembrie 2021, în culisele spectacolului de Anul Nou al lui Cyrus. Relația lor a fost confirmată câteva luni mai târziu, în aprilie 2022, când au fost surprinși sărutându-se pasional în West Hollywood.

CITEȘTE ȘI:

Cum să arăți că ești bogată fără să dai un ban: cine sunt influencerițele care au ajuns spaima hotelurilor de lux!

Transportată la morgă în loc de Urgențe: drama unei femei de 54 de ani care încă era vie!