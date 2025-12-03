Transportată la morgă în loc de Urgențe: drama unei femei de 54 de ani care încă era vie!

Momente de coșmar pentru familia unei femei în vârstă de 54 de ani din Marea Britanie. După ce a avut o criză epileptică în casă, femeia a fost dusă la spital, însă, în loc să fie preluată de personalul de la Urgențe, pacienta a fost dusă în mod eronat la morgă, cu toate că încă era vie.

Pe 13 octombrie 2023, Olive Martin, în vârstă de 54 de ani, s-a prăbușit în bucătăria ei din Darlington, Yorkshire, după ce a făcut pâine prăjită și a suferit o criză epileptică, scrie revista People, care citează mai multe publicații din Marea Britanie.

În loc să fie dusă la camera de gardă, Martin a fost transportată la morga Spitalului Darlington, unde s-a descoperit că era încă în viață. Marți, 2 decembrie, medicul legist Jeremy Chipperfield a declarat în fața unei instanțe din Crook că abia „ceva timp mai târziu” Martin a murit din cauza leziunilor cerebrale, scrie presa.

Femeia era vie la morgă, dar a murit mai târziu

Avocatul familiei lui Martin, Tom Barclay Semple, a spus că a existat o perioadă de două ore în care nu i s-a administrat „niciun tratament”, a adăugat The Telegraph.

„Cum ar fi trebuit să arate acel tratament?”, a întrebat el retoric instanța înainte de a se întreba dacă „moartea ei ar fi putut fi evitată sau amânată într-un mod semnificativ”.

Reprezentantul Serviciului de Ambulanță, James Donnelly, a declarat instanței că Martin a fost „observată în morgă ca prezentând unele semne de viață”, potrivit publicației The Telegraph.

„Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost adusă imediat la departamentul de urgență?”, a întrebat el.

Reprezentantul poliției din Durham, John Gray, a adăugat că Martin avea dovezi ale „funcției cerebrale” prin faptul că „răspundea la stimuli fie verbal, fie prin strângerea mâinii”. Acum, anchetatorii vor trebui să afle dacă angajații spitalului sunt responsabili, prin neglijență, de moartea pacientei și dacă aceasta ar fi putut să fie salvată dacă ar fi ajuns la camera de gardă mai întâi și nu ar fi fost dusă direct la morgă. Următoarea audiere în instanță este programată să aibă loc pe 30 ianuarie anul viitor.

„De îndată ce am aflat despre acest incident, am deschis o anchetă și am contactat familia pacientei. Ne pare extrem de rău pentru suferința pe care le-a cauzat-o acest incident. Se efectuează o analiză completă a acestui incident și nu putem face alte comentarii în acest moment. Colegii implicați sunt sprijiniți în mod corespunzător”, a declarat Andrew Hodge, șeful paramedicilor de la Serviciul de Ambulanță North East.

