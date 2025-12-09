A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”

Generalul în rezervă Radu Theodoru, unul dintre cele mai discutate nume ale ultimilor ani în spațiul public românesc, a fost adesea asociat cu viziuni radicale, poziționări politice neconvenționale și proiecte considerate controversate. El era o figură controversată atât în mediul militar, cât și în cel civic, a ieșit recent din prim-plan odată cu dispariția sa, la venerabila vârstă de 101 ani.

Radu Theodoru a murit la vârsta de 101 de ani și a lăsat în urma sa multă durere. El a avut o carieră de excepție și s-a remarcat prin capacitățile sale. A fost membru al organizației Comandamentul „Vlad Țepeș”, structură care s-a remarcat prin atitudini radicale împotriva apartenenței țării la NATO. Gruparea promova ideea că România ar trebui să se retragă din alianțele occidentale, să își redirecționeze relațiile externe spre Rusia, China și Iran, și să își construiască un alt model de conducere statală, fundamentat pe așa-numitul proiect „Geția”. În cadrul acestei viziuni, noul stat ar fi urmat să fie condus de „Sfatul înțelepților”, o formulă considerată de adepți drept restauratoare și autentic națională, dar intens contestată în spațiul public.

În urmă cu câțiva ani, Radu Theodoru a semnat, împreună cu militari în rezervă și figuri influente din zona mișcărilor radicale, o scrisoare deschisă îndreptată către conducerea politică a țării din acel moment.

Generalul Radu Theodoru, omagii din partea apropiaților

Documentul conținea acuzații referitoare la presupusa îndepărtare a guvernării de interesul național și îndemnuri pentru abandonarea unor direcții considerate „străine de identitatea românească”. Acțiunea a fost interpretată ca un gest politic simbolic, dar și ca expresia unui curent ideologic care a câștigat vizibilitate.

Trecerea în neființă a fost marcată de omagii venite din partea apropiaților, iar fiica sa, Voica Theodoru, a afirmat că memoria acestuia va rămâne vie pentru cei care l-au cunoscut și au împărtășit valorile în care el a crezut.

„Tată, astăzi nu te-ai oprit, ci doar ți-ai schimbat altitudinea. Ai desprins roțile de pe pista acestei lumi și ai virat lin spre un cer unde nu mai există greutate, nici timp care să apese pe aripi. Ai pornit într-un ultim zbor, dar nu unul al sfârșitului, ci al Nemărginirii! Știu că vei duce Tricolorul, în dar lui Dumnezeu, poate așa își va mai aminti de România adevărată și de bieții noștri români pentru care ai luptat până la ultima zbatere de pleoape. Mai știu și că vei atârna pe peretele zenitului Harta României Mari și Libere: o utopie în care tu nu ai încetat să crezi! Din când în când, trimite forța și curajul tău să ne țină și nouă stabil fuselajul atunci când vânturile vieții ne împing prea tare. Dumnezeu să te (ne)odihnească, Voievodul Meu, căci ție nu ți-a plăcut niciodată odihna și chiar dacă vor spune unii că ai murit, Tu ești fără de moarte! Ochii Tăi au rămas închiși în somnul meu, Tată!”, a scris fiica lui Radu Theodoru.

CITEȘTE ȘI: Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile

Ultimele clipe din viața milionarului Roman Novak și a soției sale. Ce au făcut criminalii înainte să îi ucidă