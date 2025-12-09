Acasă » Știri » Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile

Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile

De: Alina Drăgan 09/12/2025 | 11:21
Cine erau românii care au murit în Tenerife /Foto: Pixabay

Dramă românească în Tenerife! Doi români au murit înecați în ocean. Cei doi, împreună cu mulţi alţi turişti, au ignorat avertismentele autorităţilor și au intrat într-o piscină naturală formată între stânci. Incidentul s-a petrecut în momentul în care un val uriaș, venit din largul oceanului, a lovit cu putere bazinul natural, trăgând mai multe persoane în apă. Cine sunt cei doi români care și-au pierdut viața în Tenerife?

Întreaga scenă de groază s-a petrecut pe coasta din Tenerife, în zona stâncilor Los Gigantes din municipalitatea Santiago del Teide. Victimele se aflau într-o piscină naturală în momentul în care valul gigantic a provocat tragedia.

Cine erau românii care au murit în Tenerife

Piscina naturală Isla Cangrejo, situată în apropierea faimoaselor stânci Los Gigantes, este considerată una dintre cele mai fotogenice atracții din lume. O mulțime de turiști vin aici, iar de multă ori ignoră avertismentele autorităților, așa cum s-a întâmplat și de această dată.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Autoritățile locale emiseseră avertizări ferme privind valuri gigantice, iar accesul către piscină fusese restricționat prin instalarea unei bariere. Cu toate acestea, aproximativ 20 de turiști au ales să ignore interdicțiile și au intrat în apă, în ciuda pericolului evident.

„Adevărul este că barierele nu sunt respectate. Mai mult, sunt multe reguli bătute în cui care sunt încălcate de fiecare dată. Schimbăm barierele constant. Cred că de vreo patru ori pe an. De când am primit alerta pentru evenimente costiere, această barieră a fost instalată de serviciile municipale și au mai fost și avertismente date de poliția locală”, a explicat Emilio Navarro Castanedo, primarul din Santiago del Teide.

Ignorând avertismentele, cei 20 de turiști au intrat în piscina naturală, iar tragedia a venit la scurt timp. Forța oceanului a fost devastatoare, iar șapte turiști au fost smulși de valuri și târâți în larg. Dintre aceștia, patru și-au pierdut viața. Este vorba despre două femei și doi bărbați.

Printre victime s-au numărat și doi români. Este vorba despre o femeie în vârstă de 42 de ani și un bărbat de 38 de ani. Celelalte două victime fiind cetățeni slovaci. Cei doi românii erau angajați ai unei cunoscute organizații neguvernamentale din ţară.

Românca este sigura dintre cele patru victime ce a fost recuperată de către pompieri, iar aceștia au încercat să o resusciteze minute bune, fără succes însă. Femeia a lăsat în urmă doi copii care nu o să își mai vadă niciodată mama.

O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut anunțul trist

Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, a murit

Tags:
Iți recomandăm
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”
Știri
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este…
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar analizele au spus adevărul
Știri
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea Rusiei, avertizează șeful Marinei
Digi 24
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în favoarea...
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Digi24
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare...
Tancurile-„ARICI” improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-„ARICI” improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe ...
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar ...
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar analizele au spus adevărul
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești ...
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești pregătit
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat ...
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez
P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut ...
P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut din închisoare
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața ...
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața și burnița
Vezi toate știrile
×