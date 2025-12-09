Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile

Dramă românească în Tenerife! Doi români au murit înecați în ocean. Cei doi, împreună cu mulţi alţi turişti, au ignorat avertismentele autorităţilor și au intrat într-o piscină naturală formată între stânci. Incidentul s-a petrecut în momentul în care un val uriaș, venit din largul oceanului, a lovit cu putere bazinul natural, trăgând mai multe persoane în apă. Cine sunt cei doi români care și-au pierdut viața în Tenerife?

Întreaga scenă de groază s-a petrecut pe coasta din Tenerife, în zona stâncilor Los Gigantes din municipalitatea Santiago del Teide. Victimele se aflau într-o piscină naturală în momentul în care valul gigantic a provocat tragedia.

Cine erau românii care au murit în Tenerife

Piscina naturală Isla Cangrejo, situată în apropierea faimoaselor stânci Los Gigantes, este considerată una dintre cele mai fotogenice atracții din lume. O mulțime de turiști vin aici, iar de multă ori ignoră avertismentele autorităților, așa cum s-a întâmplat și de această dată.

Autoritățile locale emiseseră avertizări ferme privind valuri gigantice, iar accesul către piscină fusese restricționat prin instalarea unei bariere. Cu toate acestea, aproximativ 20 de turiști au ales să ignore interdicțiile și au intrat în apă, în ciuda pericolului evident.

„Adevărul este că barierele nu sunt respectate. Mai mult, sunt multe reguli bătute în cui care sunt încălcate de fiecare dată. Schimbăm barierele constant. Cred că de vreo patru ori pe an. De când am primit alerta pentru evenimente costiere, această barieră a fost instalată de serviciile municipale și au mai fost și avertismente date de poliția locală”, a explicat Emilio Navarro Castanedo, primarul din Santiago del Teide.

Ignorând avertismentele, cei 20 de turiști au intrat în piscina naturală, iar tragedia a venit la scurt timp. Forța oceanului a fost devastatoare, iar șapte turiști au fost smulși de valuri și târâți în larg. Dintre aceștia, patru și-au pierdut viața. Este vorba despre două femei și doi bărbați.

Printre victime s-au numărat și doi români. Este vorba despre o femeie în vârstă de 42 de ani și un bărbat de 38 de ani. Celelalte două victime fiind cetățeni slovaci. Cei doi românii erau angajați ai unei cunoscute organizații neguvernamentale din ţară.

Românca este sigura dintre cele patru victime ce a fost recuperată de către pompieri, iar aceștia au încercat să o resusciteze minute bune, fără succes însă. Femeia a lăsat în urmă doi copii care nu o să își mai vadă niciodată mama.

