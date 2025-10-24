Carmen Tănase promite spectacol la masa juraților de la “Românii au talent”. Cum și-a negociat intrarea la Pro TV: “Probabil că o să mă și înjure unii”

Carmen Tănase ia loc la masa juriului „Românii au talent” și promite să facă valuri. Cu ironia ei tăioasă, fiecare verdict va fi o surpriză! Concurenții nu știu ce-i așteaptă și nici colegii de juriu. Glumele neașteptate și observațiile acide vor transforma scena într-un adevărat spectacol. Pregătiți-vă pentru aplauze, râsete… și fețe încremenite!😱😂

CANCAN.RO: Sunteți una din invitatele lui Cătălin Măruță la împlinirea a 18 ani de “La Măruta”, o ediție aniversară. Vă amintiți cum erați și ce făceați cand aveați 18 ani?

Carmen Tănase: Credeam că sunt cea mai tare, că de acum pot să fiu liberă, să fac ce vreau, că nu mai dau socoteală nimănui, că n-are cum să ma mai întrebe pe mine tata unde mă duc și de unde vin. Și am ținut-o așa vreo două săptămâni. Până mi-a trăs o bătută de mi-o aduc aminte!

CANCAN.RO: Și v-ați potolit apoi?

Carmen Tănase: M-am pătolit, da.

CANCAN.RO: Ce amintiri vă leagă de Cătălin Măruță?

Carmen Tănase: Aproape o viață de om. Este un prieten extraordinar, este un om de o sensibilitate ieșită din comun chiar dacă nu se vede de multe ori la televizor. Că la televizor toți mai jucăm niște roluri, dar este un prieten foarte bun și foarte de nădejde.

Adică, știu că dacă îl sun pe Cătălin cu o problemă, Cătălin sare din pat la 2.00 noaptea, în papuci, și mă ajută.

CANCAN.RO: Cum e în postura de jurat la Romanii au Talent?

Carmen Tănase: Aoleu, mă simt atât de bine…

CANCAN.RO: Am înțeles că v-ați dorit foarte tare să fiți jurat la această emisiune de la Pro Tv. Să înteleg că atunci când a venit propunerea de a ocupa locul pe scaunul de jurat, care v-a bucurat foarte tare, nu a fost nevoie de negocieri pentru partea financiară? Practic, suma pe care v-au oferit-o a contat mai puțin decât rolul primit?

Carmen Tănase: Mi-am dorit foarte tare să fac parte din juriul Românii au talent și mă simt atât de bine. Că am și zis: “Mie îmi place să fac asta și aș face asta toată viața”. La nebunie îmi place! Și-mi place să descopăr oamenii. Sunt talentați și interesanți. Nu cred că o să mă plictisesc vreodată de asta.

Nu, eu nici nu am negociat suma. Mi-am dorit să fiu în acest proiect, urmăream emisiunea, îmi place foarte tare.

CANCAN.RO: Cum faceți cu drumul? Știu că nu mai locuiți în București. Faceți naveta aproape zilnic?

Carmen Tănase: Ah, n-am probleme, că m-am adaptat imediat. Da, fac naveta, dar eu n-am avut problema asta niciodată. Am intuit așa orele la care merg fără probleme, ca trafic. Oricum, eu după spectacol plec noaptea, drumul e liber, mie îmi place să conduc noaptea. Nu îmi place să conduc în București, dar așa la drum îmi place. Și ajung în 40 de minute, deci nu e mare brânză.

Și acum o să ne facă patru benzi până la Târgoviște și o să se injumătățească drumul.

CANCAN.RO: Ce vă spun oamenii când vă recunosc pe stradă, acum, cu noul rol de jurat?

Carmen Tănase: Deocamdată nu prea știu, că nu am ieșit pe post încă. Probabil că o să mă și injure unii. Am o problemă eu… la a spune “nu”. În general în viață, am o problemă. Eu nu prea știu să spun “nu”. Aici va trebui să învăț. Si cum să o fac astfel încât să nu jignesc… Ca nu e vorba de jignit, aici e vorba de o regulă a concursului, că nu toată lumea trebuie să câștige și poate să câștige. Dar e destul de greu. Asta e greu. Nu mi-am imaginat că e așa de greu.

