Ciprian Ciucu, primele declarații după ce a câștigat Primăria Capitalei: ”Vreau să fac din București proiectul vieții mele”

Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 de ani, a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei. Cu un procent de 32 la sută, reprezentantul PNL i-a devansat pe Daniel Băluță (27 la sută), Anca Alexandrescu (19 la sută), Cătălin Drulă (12 la sută) și Ana Ciceală (8 la sută).

Ciprian Ciucu: „Vreau să fac din București proiectul vieții mele”

Noul edil al PMB a oferit și prima reacție, imediat după aflarea rezultatelor. Acesta a ținut să-i mulțumească premierului Ilie Bolojan, colegilor din PNL și tuturor celor care l-au susținut.

„Vreau ca în primul rând, să transmit un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernametală, în special pentru cele de centru dreapta. O să avem mult de muncă la PMB. Așa cum am spus, vreau să fac din București proiectul vieții mele. Nu pentru termen scurt, ci pentru unul lung. A fost o campanie grea, în care m-am concentrat pentru a transmite mesaje pozitive despre realizările mele ca primar, despre proiectele pe care le-am propus bucureștenilor”, a spus Ciprian Ciucu

Acesta a precizat și că nu vânează alte funcții și a vorbit despre problemele existente în acest moment în capitală, privind traficul și spațiul verde.

„Și președinele Nicușor Dan va trebuie să susțină coaliția”, a completat noul primar general al PMB.

Ciprian Ciucu, de la sectorul 6, direct la PMB

Reprezentantul PNL obținuse al doilea mandat consecutiv de primar al Sectorului 6, în anul 2024, cu un scor impresionant. Cel mai mare rezultat obținut în București în acel scrutin. Printre realizările edilului, se numără prima creșă ridicată în Sectorul 6 după 46 de ani, prima bancă locală de alimente din România sau cel mai lung parc liniar din România.

