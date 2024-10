De unde pleacă cele mai multe neînțelegeri în familia lui Jojo și a lui Paul Ipate: ”Când este forțată, nu funcționează!”

Cătălina Grama vorbește despre educația pe care le-o oferă celor doi copii pe care îi are alături de Paul Ipate. Actrița susține că este o mamă foarte înțelegătoare față de fiica și fiul lor. Cum reușește? Jojo a explicat totul, pentru CANCAN.RO.

Prezenta la premiera filmului ”Canditatul perfect” în care joacă alături de Bromania, Andi Vasluianu, Alex Bogdan și Roxana Condurache, Jojo se declară extrem de mulțumită de prestația sa din cadrul proiectului. Deși are emoții în legătură cu feedback-ul primit din partea publicului, Cătălina Grama susține că toate sunt constructive.

”Sunt foarte fericită și încântată, am emoții constructive și sunt bucuroasă că este atâta lume care abia așteaptă să vadă filmul. Am văzut filmul o singură dată, la premiera VIP, și am fost foarte încântată. Paul încă nu a apucat să vadă filmul, iar acum este plecat la filmări, fiul meu l-a văzut da, la premieră” spune Jojo, pentru CANCAN.RO.



NU RATA: Bromania, dezvăluiri fără perdea, la lansarea filmului Canditatul perfect. Ce „legi” aplică actorul în relaţia sa: „În casă la ora 22, pentru că după 22…”

”Legile” din casa lui Jojo și a lui Paul Ipate

Fiind la filmul ”Canditatul perfect” în regia lui Alex Coteț, am vrut să aflăm ce ”legi” au Jojo și Paul acasă.

”N-am legi acasă, la noi nu există așa ceva. Sunt doar elemente de bun simt și de inteligență emoțională. Ținem foarte mult unul la celălalt, ne respectăm și ne iubim, așa că nu e nevoie. Cu copiii suntem foarte blânzi și îi iubim mult. Ei sunt învățați să asculte de vorbă bună și în caz că nu, atunci da, există niște limite, dar nu i-am educat în sistemul vechi în care eu nu mai cred. Cred că fermitatea aceasta, când este forțată, nu funcționează”, povestește actrița din ”Clanul”.

Dar oare cine este mai autoritar în familia celor doi actori?

”Niciunul dintre noi nu este mână de fier, amândoi suntem sufletiști. Noi suntem prieteni cu copiii noștri. Ne este greu uneori să intrăm în postura de părinte autoritar, atunci când e nevoie, pentru că avem o relație foarte deschisă cu ei”, adaugă vedeta.

Chiar dacă ”roz e lumea toată” acasă la Jojo, ca să cităm din melodia cu care a cucerit tinerii prin anii 2000, actrița recunoaște că, uneori, copiii îi mai dau și bătăi de cap. Din fericire, motivele nu sunt unele prea importante.

”Avem și neînțelegeri. Cu Achim cele mai multe pornesc de la vestimențatie. Eu sunt mai friguroasă și nu reușesc să îl conving că a venit toamna. E mult spus neînțelegere oricum, durează cinci minute discuția în care îl rog să își ia geaca”, încheie Jojo, pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Dinu Maxer, despre episoadele de gelozie din cuplu: ”În lumea salsa se tot schimbă partenerii și…”