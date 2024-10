Bromania, dezvăluiri fără perdea, la lansarea filmului Canditatul perfect. Ce „legi” aplică actorul în relaţia sa: „În casă la ora 22, pentru că după 22…”

Matei Dima se bucură de lansarea unui nou film, alături de Jojo, Andi Vasluianu și mulți alții. În regia lui Alex Coteț, ”Canditatul perfect” promite să fie o comedie de excepție și o satiră a societății în care trăim. Prezent la premieră alături de iubita sa, Bromania ne-a spus ce ”legi” are el în propria relație, dar și ce părere are partenera sa de prestația sa din cadrul peliculei. CANCAN.RO a aflat ce regulă de aur are actorul! 😂

Matei Dima este unul dintre actorii principali din noua comedie ”Canditatul perfect”, regizată de Alex Coteț, alături de Jojo, Alex Bogdan, Nicu Banea și Roxana Condurache. Ce are acest film în plus și de ce ar trebui să mergem la el? Matei ne-a oferit răspunsul.

”Pe lângă umorul pe care l-ați văzut și în TEAMBULDING, aici ne-am dus și într-un mesaj social, pe care nu ți-l aruncăm în față. Cel mai amuzant moment… Alex Bogdan, care e deja un maestru al comediei, avea de făcut o scenă simplă și, deja avea 2-3 replici, a transformat din treaba aia o improvizație, care sigur va rămâne în mintea oamenilor. Nu reușeam să filăm scena respectivă, pentru că el adăuga încă ceva și încă ceva”, a spus Matei Dima, pentru CANCAN.RO.

Așa cum era de așteptat, la premiera comediei, Matei Dima a venit alături de iubita sa, Fabiola.

”Am venit cu tot cast-ul, iubita mea, părinții noștri. Iubita mea a văzut filmul de vreo 200 de ori. De câte ori mă uitam eu, se uita și ea. Este foarte mândră. În drum încoace a văzut că aveam emoții mari și, ca să mă liniștească, mi-a și zis cât de mândră este de mine și de ceea ce am reușit să fac cu acest film, că ea vede cel mai îndeaproape cât de complicat a fost să îl aducem în fața oamenilor anul acesta. Aș fi crezut că emoțiile îmi scad de la lansare la lansare, dar în drum spre cinema m-au luat”, spune Bromania, despre partenera sa.

(CITEȘTE ȘI: BRomania nu se mai ferește! Și-a scos iubita în ”Primăverii”! Avem imagini tari)

Cum a slăbit Bromania 25 de kilograme

Pentru ”Canditatul perfect”, Matei Dima a ținut morțis să fie într-o formă de invidiat, așa că a scăpat în timp record un număr impresionant de kilograme.

”Am slăbit natural 25 de kilograme, fără steroizi. Mă simt mult mai light, pot să ajung mai repede în locuri, pot să mă aplec să-mi închei șireturile. Mai greu e când dorm, că nu mai am burta și mă rostogolesc pe o parte, dar în rest e bine”, adaugă actorul.

Și pentru că ne aflam la un film care satirizează legile din România, am vrut neapărat să aflăm ce ”legi” au Matei și Fabiola în relația lor.

”Legi în relația mea… În casă la ora 22, pentru că după 22 nu se întâmplă nimic bun în acest oraș. Telefonul la verificat… Toate acestea clasice pe care le fac oamenii în relații”, râde actorul. 😂

(NU RATA: BRomania și iubita, prima fotografie împreună! Cum s-au pozat cei doi în mașina regizorului)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.