Cum arată casa Georgianei Lobonț și a lui Rareș Ciciovan. Vila are un etaj și propria piscină: ”E palat!”

Georgiana Lobonț (29 de ani) și soțul ei, Rareș Ciciovan (31 de ani) formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. De altfel, cei doi și-au întemeiat o familie, iar anul trecut au luat decizia să se mute într-o casă nouă. Iată cum arată casa Georgianei Lobonț și a lui Rareș Ciciovan despre care internauții susțin că este precum „un palat”! În galeria foto se regăsesc imaginile cu proiectul, postate de artistă în spațiul virtual.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan formează un cuplu îndrăgit de multe persoane. De altfel, cei doi lucrează împreună, sunt aproape nedespărțiți și au grijă de familia lor. Anul trecut, au luat decizia de a face o investiție uriașă. Și anume, în noua lor locuință. Au achiziționat o casă veche pe care au decis să o recondiționeze. Cântăreața și partenerul de viață au strâns bani, pentru îndeplinirea acestui vis. În vara lui 2023, artista le-a arătat internauților mai multe imagini cu proiectul aflat în plină desfășurare.

Proiectul se află în plină desfășurare, iar fiecare detaliu trebuie să fie pus la punct. Vila are un etaj și propria piscină. Pe rețelele de socializare, artista a încărcat o serie de imagini cu proiectul de design interior. Artista a mărturisit că a postat pe internet aceste imagini nu pentru a se lăuda, ci pentru a arăta cât de mult trebuie să muncească o persoană pentru a-și vedea visul împlinit. Imaginile postate de Georgiana Lobonț au adunat o multitudine de aprecieri și reacții, unii dintre prietenii virtuali mărturisind că noua locuință arată „ca un palat”.

„Să avem casa noastră chiar e un vis pe care îl am de mică. Îmi doream să am familia mea, cariera mea și casa mea. Pe primele două m-a ajutat Dumnezeu să le am… dar, al treilea lucru e pe cale să se-ntâmple. A durat ceva, dar am știut că nimic nu vine pe gratis și trebuie să muncesc mult dacă îmi doresc să se întâmple ceva.

Fac această postare nu din lipsă de modestie și nu pentru a mă lăuda, ci pentru a sublinia un aspect foarte important. Aceste imagini sunt randări din proiectul de design interior al casei noastre, o casă veche pe care am cumpărat-o și am muncit foarte mult, pentru a o recondiționa. Desigur că până a ajunge la «gata» mai avem de parcurs niște etape dar azi am finalizat ultimele discuții cu privire la proiectul de interior. Mai avem de muncit până să ne mutăm în ea și să arate așa dar prin muncă orice se poate realiza!”, scris Georgiana Lobonț.