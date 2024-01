Georgiana Lobonț, jigniri dure la adresa lui Armin Nicoară. Artista nu vrea să mai audă de finul ei: „Acest om nu mai există pentru mine, este un prefăcut”

Scandal monstru între Georgiana Lobonț și Armin Nicoară! Artista nu s-a mai putut abține și a răbufnit, după ce finul ei a declarat că îi datorează bani. Cântăreața i-a adus jigniri dure și a spus că nu vrea să mai audă niciodată de el.

Armin Nicoară a declarat la o emisiune televizată că nașa sa i-a dat o țeapă și îi datorează bani. Deranjată de acuzațiile primite, Georgiana Lobonț s-a apărat. Artista susține că nu are să îi dea absolut nimic finului ei. Mai mult decât atât, a adus jigniri dure la adresa acestui, spunând despre el că este prefăcut și lingușitor.

Georgiana Lobonț și soțul ei au fost nași la nunta Claudiei Puican cu Armin Nicoară. De-a lungul timpului au mai existat mici conflicte între ei, însă părea că se înțeleg foarte bine. Pe plan profesional, au lansat multe melodii împreună. Și pe plan personal, era totul roz. Cei patru mergeau adesea în vacanțe. Totuși, iată că acum legătura dintre ei s-a rupt definitiv.

După ce Armin Nicoară a acuzat-o nașa lui că îi datorează bani, artista a răbufnit. Este hotărâtă să îl scoată definitv pe saxofonist din viața ei și a oferit detalii neștiute din culisele scandalului. Mai mult, cântăreața a adus jigniri dure la adresa finului ei.

„Frustrarea si răutatea au ieșit Ia suprafață și azi. Telenovela continuă. Din acest moment pentru mine acest om nu mai există pe lista mea de prieteni și nici în familia mea. Ești un om fără rușine, fără limite, prefăcut și lingușitor.

Eu nu am fost datoare și nu sunt nimănui. Piesele pe canalele noastre sunt postate în mod egal. Doar că una face mai bine ca cealaltă pentru că ăsta este firescul. Dar la el nu este problema de bani, dar tot de bani vorbește.

I-am zis aseară, când m-a sunat să-și ceară scuze, să-mi spună care este suma cu care el consideră că îi sunt datoare și să-mi trimită contul ca să i-o trimit pentru că eu nu sunt datoare nimănui, mă repet.

Am înțeles din tot ce face că nu este demn, nu are alte subiecte de discuție decât să caute circ și să se victimizeze dar fără motive, mereu menționând de mine in orice subiect. M-am saturat de glumele lui proaste, de poveștile lui despre mine fără sfârșit. Nu ai limite de bun simț, iar nesimțirea ta m-a supărat.”, a scris Georgiana Lobonț pe Instagram.