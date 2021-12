De ce s-au certat, de fapt Georgiana Lobonț și Armin Nicoară. Artista lămurește totul

Un nou scandal îi aduce în ochii presei pe Armin Nicoară și Georgiana Lobonț. După ce artistul și-a spus primul punctual de vedere despre noua dispută dintre ei, Georgiana vine cu partea ei de adevăr, adăugând un detaliu important: copiii ei.

Au făcut pace după un an de zile de ceartă, însă pare că lucrurile u ajuns din nou la cuțite între ei. Armin Nicoară a povestit de ce Georgiana Lobonț nu-i mai vorbește din nou.

La filmările pentru reality show, a existat o discuție mai aprinsă între aceștia.

Întrebat de jurnaliști dacă s-au certat, cântărețul a spus că nu s-a pus problema de asta, doar că a existat o tensiune între ei. Ba chiar mai mult, Georgiana Lobonț nici nu l-ar mai fi salutat după discuția respectivă.

„Ne-am împăcat, a fost totul ok, dar de la filmări pentru reality show-ul meu a fost o discuție între noi doi.Nu ne-am certat, dar ea nu a știut să mai dea un salut după.”, a spus Armin Nicoară, pentru wowbiz.ro.

Totul ar fi pornit de la faptul că Armin i-a propus Georgianei și soțului ei să meargă în altă parte, pentru că avea ceva de discutat, și mai erau și alte persoane de față. Atunci, femeia s-a supărat și a decis să nu mai salute.

„Am avut niște filmări la Timișoara și după filmări am fi vrut să ne întâlnim cu toții să stăm împreună.Eu am avut ceva probleme de discutat cu cineva și i-am zis: Georgiana, dacă vrei hai cu mine și cu Rareș (soțul artistei). Și i-am zis că cine mai era cu ea nu e ok să audă discuțiile alea. Ea s-a supărat și la următoarele filmări ea nu m-a mai salutat.”, a declarat Armin Nicoară, pentru sursa citată.

Care este adevărul Georgianei Lobonț

De cealaltă parte, Georgiana confirmă spusele lui Armin, însă a ținut să precizeze că persoanele la care artistul face referire sunt de fapt copiii ei.

„Era vorba de copiii mei și de bone pe care nu îi văzusem de trei săptămâni și se aflau în locația respectivă.

El avea chef de dans, de distracție, eu voiam să stau cu copiii. Și m-am supărat, normal. Sentimentele unei mame sunt diferite, dar el nu are cum să înțeleagă că nu are copii. M-am supărat foarte tare și am plecat, dar mi-a trecut. Mi-am dat seama că nu are cum să înțeleagă supărarea mea că nu este părinte. Eu îl cunosc pe Armin și știu cum vorbește și nu am cum să mă supăr de el.”, a povestit Georgiana Lobonț în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

