Armin Nicoară și Georgiana Lobonț, din nou la cuțite. Ce s-a întâmplat de această dată

Au făcut pace după un an de zile de ceartă, însă pare că lucrurile u ajuns din nou la cuțite între ei. Armin Nicoară a povestit de ce Georgiana Lobonț nu-I mai vorbește din nou.

La filmările pentru reality show, a existat o discuție mai aprinsă între aceștia.

Întrebat de jurnaliști dacă s-au certat, cântărețul a spus că nu s-a pus problema de asta, doar că a existat o tensiune între ei. Ba chiar mai mult, Georgiana Lobonț nici nu l-ar mai fi salutat după discuția respectivă.

„Ne-am împăcat, a fost totul ok, dar de la filmări pentru reality show-ul meu a fost o discuție între noi doi.Nu ne-am certat, dar ea nu a știut să mai dea un salut după.”, a spus Armin Nicoară, pentru wowbiz.ro.

Totul ar fi pornit de la faptul că Armin i-a propus Georgianei și soțului ei să meargă în altă parte, pentru că avea ceva de discutat, și mai erau și alte persoane de față. Atunci, femeia s-a supărat și a decis să nu mai salute.

„Am avut niște filmări la Timișoara și după filmări am fi vrut să ne întâlnim cu toții să stăm împreună.Eu am avut ceva probleme de discutat cu cineva și i-am zis: Georgiana, dacă vrei hai cu mine și cu Rareș (soțul artistei). Și i-am zis că cine mai era cu ea nu e ok să audă discuțiile alea. Ea s-a supărat și la următoarele filmări ea nu m-a mai salutat.”, a declarat Armin Nicoară, pentru sursa citată.