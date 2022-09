Nuntă ca-n povești pentru Armin Nicoară și Claudian Puican. Câte perechi de nași au tinerii însurăței

Armin Nicoară și Claudia Puican s-au căsătorit astăzi, 27 septembrie 2022, și i-au uimit pe toți în momentul în care au anunțat câte perechi de nași au ales pentru acest eveniment important din viața lor. Cei doi îndrăgostiți se bucură de o petrecere organizată ca la carte, iar imaginile surprinse vorbesc de la sine.

O nuntă este întotdeauna un motiv de bucurie, iar Armin Nicoară s-a asigurat că îi oferă soției sale cele mai frumoase momente în această zi. Cei doi au postat pe conturile lor de socializare mai multe imagini care demonstrează faptul că se simt bine împreună și se iubesc mai mult ca niciodată.

Câte perechi de nași au Armin Nicoară și Claudia Puican

În urmă cu ceva timp, cei doi îndrăgostiți au anunțat că se pregătesc să își organizeze o nuntă ca în povești, optând pentru foarte puțini invitați. În cele din urmă aceștia au ajuns să aibă o listă de 130 de persoane, alături de care s-au hotărât să petreacă momente de-a dreptul unice. Surpriza cea mare a fost, de fapt, anunțul făcut de Armin Nicoară și anume că și-a ales 7 perechi de nași, toți numai unul și unul.

„Avem șapte perechi de nași, iar la petrece o să fie în jur de 130 de persoane. Prima dată am vrut să facem doar cu familia și cu nașii. Eu nu am planificat să fac petrecere, mare chef, dar până la urmă am vorbit cu Georgiana, nașa (n.r – Georgiana Lobonț) și cu Roxana Vașniuc și ne-am adunat în jur de 130 de persoane. O să fie și mulți muzicieni. Petrecerea o să fie la una dintre cele mai frumoase locații din Timișoara, acolo am avut cele mai importante evenimente din viața mea”, a spus Armin Nicoară pentru Click!.

Încă de la prima oră a dimineții au început să apară o mulțime de imagini cu tinerii însurăței, Georgiana Lobonț fiind cea care le-a urat prima „Casă de piatră”. Aceasta este una dintre nașele cuplului, fiind foarte apropiată de cântăreț, mai ales după ce au dezvoltat o mulțime de proiecte împreună.