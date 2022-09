De ce au renunțat Armin Nicoară și Claudia Puican la petrecerea de nuntă: „Am programat să mergem și sper să fie ok”

Armin Nicoară și Claudia Puican au luat decizia de a-și amâna marea petrecere de nuntă, iar acum au oferit și o explicație. Cântărețul a făcut noi dezvăluiri cu privire la evenimentul important care va avea loc la finalul lunii septembrie.

După ce s-au logodit în Turcia, Armin și Claudia au luat decizia de a organiza o nuntă ca în povești în România. Cei doi au o relație frumoasă de mai bine de 5 ani, motiv pentru care au considerat că este momentul să se căsătorească civil și religios în această toamnă.

Motivul pentru care Armin Nicoară și Claudia Puican nu vor avea o petrecere mare după nuntă

Armin a fost cel care a făcut mai multe dezvăluiri despre realul motiv pentru care el și logodnica sa nu vor avea parte de o petrecere foarte mare cu ocazia căsătoriei. Cântărețul susține că pe 27 septembrie va avea loc cununia civilă și cea religioasă, iar la final, toți cei prezenți vor avea parte de o mică petrecere alături de o formație care va încinge atmosfera.

Totuși, viitorul soț al Claudiei mărturisește că vor fi prezente doar câteva persoane, deoarece nu a avut foarte mult timp la dispoziție să organizeze totul așa cum și-ar fi dorit. Mama cântărețului este cea care s-a ocupat de alegerea formației care va cânta în timpul evenimentului.

„Vom face slujba religioasă, vom merge la biserică și la primărie, să facem exact cum trebuie, să oficializăm căsătoria, pentru că în Antalya nu am mai avut timp. Pe 27 septembrie, am programat să mergem și la biserică și la primărie și sper să fie totul ok. Nu va fi petrecerea cea mare, pentru că nu reușesc într-un timp atât de scurt să organizez, dar va fi cu nașii, câțiva din familie, prieteni, pentru că Claudia își dorește să meargă la biserică, să fie totul cu actele în regulă. Doamne-ajută să fie totul bine și să ne țină Dumnezeu sănătoși”, a declarat Armin Nicoară pentru wowbiz.ro.