Armin Nicoară a dus-o pe Claudia Puican la altar! Ce s-a întâmplat cu inelul de logodnă

Armin Nicoară (28 de ani) și-a luat inima în piept și a făcut marele pas. După ce Claudia Puican l-a așteptat ani buni, a dus-o în fața altarului și i-a pus și inelul pe deget! Ce s-a întâmplat după aceea, a povestit chiar saxofonistul.

Fericitul cuplu s-a unit prin prisma unei iubiri comune: muzica. Claudia Puican cânta într-un restaurant și, când l-a zărit pe Armin, i-a propus imediat să colaboreze. Anii au trecut, iar cei doi au pășit împreună pe un drum comun, atât vocațional, cât și amoros.

După ce timp de ani l-a așteptat să facă cererea în căsătorie, fostul saxofonist al Vlăduței Lupău a găsit momentul perfect pentru a-și cere iubita de soție. Cei doi filmau un clip pentru noua lor piesă și atunci, în fața altarului din biserică, Armin Nicoară a întrebat-o dacă vrea să-ți unească destinul cu al său.

De ce i-a luat Armin Nicoară alt inel iubitei sale, după logodnă: „Am luat decizia să-i iau altul, sper să”

Saxofonistul a dezvăluit că au pierdut inelul de logodnă și a fost nevoit să îi cumpere altul. Cu această ocazie, a dezvăluit și cum a decurs întreaga cerere în căsătorie și care a fost reacția Claudiei Puican.

„Inelul acela a fost pierdut, nu l-am mai găsit. Asta e viața, nu stăm noi într-un inel. Am luat decizia să-i iau altul, sper să nu-l mai piardă. Al treilea nu i-l mai iau. (…) Noi avem o piesă pentru dansul mirilor (…) dacă tot am filmat acest videoclip, am zis că este cel mai bun moment pentru a-i da inelul. Mai ales că noi am filmat într-o biserică. Am găsit acest moment în fața altarului să-i dau inelul. Ea nu s-a așteptat, a crezut că e vreo glumă de-ale mele, dar când a văzut că e serioasă treaba, s-a emoționat”, a mărturisit Armin Nicoară

